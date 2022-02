Zé Felipe se derrete ao publicar momento especial em família: ''Meus amores''

O cantor Zé Felipe fez alguns cliques encantadores ao lado de Virgínia Fonseca e Maria Alice, deixando seus fãs apaixonados

Publicado em 11/02/2022

O cantor Zé Felipe (23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um clique fofo da esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca (22) com a filha, Maria Alice, de 8 meses.

O cantor publicou um clique onde aparece dando um selinho na ama, enquanto segurava a herdeira no colo, vivendo um momento carinhoso em família.

Já em outra foto, ele aparece posando com a pequena em um momento de diversão. "Em casa com meus amores", declarou o filho do cantor Leonardo (58).

O clique, é claro, não passou despercebido nas redes sociais e os fãs passaram a comentar: "Vocês são lindos!", disse um. "Não existe família mais linda", escreveu outro. "Amores demais", falou um terceiro.

Zé Felipe se derrete por Virgínia Fonseca e Maria Alice:

Um papai babão:

Recentemente, Zé Felipe deixou seus fãs babando ao exibir um momento divertido que viveu ao lado de Maria Alice.

O cantor publicou um clique onde ele aparece coladinho com a herdeira, enquanto ambos fazem biquinho para as lentes das câmeras e a pequena usa um boné do papai, super largo em sua cabeça.