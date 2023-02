Zé Felipe protagoniza cena quente com Virginia ao apalpar bumbum da amada

Depois de censurar foto de biquíni, Virginia vive momento quente com Zé Felipe em clipe de música

Nesta sexta-feira, 3, a influenciadora Virginia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) elevaram a temperatura da internet! Em um clipe da música Facilita Aí, do artista, eles protagonizaram um momento para lá de quente, trocando carícias na praia, com direito a mão boba do maridão.

Com uma coreografia divulgada no perfil oficial de Virginia no Instagram, antes mesmo do lançamento oficial, a música conta com um clipe no qual a influenciadora aparece usando um biquíni de crochê transparente, com o intuito de seduzir o amado.

Então, eles trocam beijos e ela aproveita para Zé, que censurou o bumbum de Virginia em uma foto de biquíni que publicou recentemente. “Mais um hit! Josephino, torço muito pelo seu sucesso, você merece demais!! É uma honra estar ao seu lado em mais um lançamento e como é gratificante poder comemorar isso com nossas cutucas”, disse a influenciadora.

Mãe de Virginia Fonseca critica a criação da neta

Eita! Parece que a dona Margareth Serrão não está muito contente com a criação de Maria Alice. Em seus stories, a mãe de Virginia Fonseca fez duras críticas a criação da primogênita, que estaria ficando mal acostumada.

“A criança tem que aprender a ser independente! Ela não pode depender de todo mundo ficar colocando comidinha na boca dela, aguinha. Ela tem que pegar o copo e tomar água, porque ela já está crescendo e tem que ter independência”, disparou a avó: “Quando a Maria Alice está brincando com a gente, quando ela sentir sede, ela tem que saber que ela está com sede, pegar o copinho e tomar água”, disse. Virginia logo rebateu e disse que Maria Alice gosta de que deem água para ela, contrariando a mãe.