Yudi Tamashiro se diverte ao encontrar influenciador sósia; compare os dois

Apresentador e dançarino Yudi Tamashiro encontra Lara Santana, com quem é constantemente comparado

Nesta quarta-feira, 26, o apresentador e dançarino Yudi Tamashiro encontrou com sua ‘sósia’. O famoso conheceu a influenciadora digital Lara Santana e mostrou em suas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem frente a frente em uma lanchonete, se encarando, brincando no fim da gravação falando que não se parecem.

“Sempre bom estar em família. Finalmente… o encontro veio aí! Hahahhaah prazer demais”, escreveu a influenciadora digital, na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O mágico e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Pyong Lee, aproveitou para entrar na brincadeira e comentou: “Porque tem dois eus aí?”, rindo.

Lara Santana é constantemente comparada com o antigo apresentador do SBT em seus vídeos de comédia. Os comentários crescem principalmente quando o conteúdo da humorista é feito com seu personagem ‘heterotop’, no qual ela aparece com os cabelos presos e desenha alguns fios de barba em sua cara, para poder representar um homem.

“Melhor crossover do universo”, “Mas rapaz… tá certo isso?”, “O Laraverso existe”, “Ela não se parece com o Yudi”, “O encontro do século”, “Tipo Tiago Leifert e Mariana Ximenes”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lara Santana (@lara_santana)

Yudi Tamashiro revela detalhes da internação

Há poucos dias, Yudi Tamashirodeu mais detalhes sobre a sua internação. "Há dois dias, eu senti um formigamento muito forte aqui na minha mão esquerda, minha boca seca e um aperto no meu estômago e um nível de estresse altíssimo. Me bateu um desespero porque alguns amigos já infartaram. Minha família ficou desesperada e me mandaram para o hospital. Realmente estava com estresse muito alto, tive problemas com isso", explicou.

"Ali no hospital eu tive uma conversa com Deus ele me disse: 'meu filho levanta e continue caminhando, mas entenda que é tudo no meu tempo'.Estou passando por uma transformação em minha vida. Sou artista e vivo disso há muitos anos, desde os meus sete anos, mas eu fiz uma escolha... Resolvi ser empresário também e é nesse momento que eu me encontro, novos desafios, nova fase. Eu pensava que seria fácil, mas são novos desafios e cobranças", ressaltou ele.