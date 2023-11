Yasmin Brunet rebate críticas sobre look escolhido para festa de Pocah: ‘Sou uma mulher livre’

"Precisamos parar muito urgentemente de julgar as mulheres pelas roupas que usam", pediu Yasmin Brunet

Nesta terça-feira, 31, Yasmin Brunet compartilhou com seus mais de três milhões de seguidores no Instagram a produção que desfilou no aniversário de 29 anos de Pocah, comemorado nessa segunda, 30, sob o tema "Funk anos 2000".

Para a ocasião, a modelo, atriz escolheu um body cavado e decotado de oncinha, que foi combinado com um micro shorts jeans. "Funkzin no RJ", escreveu Yasmin na legenda da publicação.

Rapidamente, o clique (uma selfie tirada no espelho) dividiu opiniões entre os internautas. "Roupa vulgar e desnecessária, você deveria ser muito mais que isso. Uma mulher de verdade não precisa se expor desta maneira", opinou uma usuária da rede social. "Namora com surfista, vira surfista. Namora com funkeiro, vira funkeiro... Ai, gente, olha kkkkk", disse outra, em referência aos rumores recentes de que Yasmin, que já foi casada com Gabriel Medina, estaria se envolvendo com MC Daniel.

"Você deveria ser amiga da Maria Ruy Barbosa. Frequentar as festas que ela frequenta... Uma mulher bonita como você se perdendo na maloqueiragem... Sua mãe, quando tinha sua idade, tinha muita categoria. Ainda dá tempo de mudar, mulher. Tu não és nenhuma novinha, não", comentou uma terceira.

Diante de tantas críticas, a modelo decidiu se posicionar. "Eu não precisaria dar satisfação sobre a roupa que eu uso, mas vou explicar: o tema da festa em que estive ontem era funk nos anos 2000. E eu me senti bem à vontade para usar esta roupa. Aliás, mesmo que não fosse esse tema, eu sou uma mulher livre para usar a roupa que eu quiser e me sentir confortável. Precisamos parar muito urgentemente de julgar as mulheres (sempre as mulheres!) pelas roupas que usam. Sejam livres, por favor", escreveu ela.

Yasmin Brunet aumenta rumores de affair após flagra com família de MC Daniel

Yasmin Brunet aumentou as especulações de um romance ao marcar presença em mais um evento familiar de MC Daniel. Após sua participação em uma festa de aniversário da família do artista nesta semana, a presença da loira também foi notada na celebração da mãe do rapaz na noite da última sexta-feira, 27.

Embora não tenham posado juntos durante o evento, um detalhe escapou em uma publicação feita pelo próprio MC. Em um dos vídeos compartilhados, o cantor agradece a participação de uma convidada no evento, porém, o que não passou despercebido pelos seguidores foi a presença dos longos cabelos loiros, que são marca registrada de Yasmin.