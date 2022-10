Xuxa Meneghel comove com desabafo sobre abuso sexual na infância

A apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre experiências traumáticas ao repudiar o abuso infantil

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 20h06

A apresentadora Xuxa Meneghel gravou vídeo no Instagram para relatar uma experiência de abuso sexual que sofreu na infância.

A loira se disse "muito mexida" com as eleições e comentou o episódio em que o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, falou sobre ter "pintado um clima" com venezuelanas "bonitinhas" de 13 ou 14 anos em um podcast. Depois ele retificou que essa expressão é usada por ele para dizer que "surgiu uma chance de conversar".

A apresentadora recordou um filme polêmico que fez na adolescência e também outro episódio traumático quando era criança. "Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que quem está aqui falando não é aquela menina que tinha 18 anos e fez o papel de uma menina de 15 anos, que foi vendida para um prostíbulo para ser dada de presente para um político. Esse filme foi baseado em algumas histórias e acontecia no ano de 1939, 1940. E, até hoje, a gente ouve e vê situações como essas", explicou Xuxa.

Tensa, a apresentadora, então, começou a relatar os abusos que sofreu ainda na infância, inocente e sem noção de mundo. "Eu vou falar para vocês de uma verdade: por volta dos meus 3, 4 anos de idade, eu sofri o meu primeiro abuso e, consequentemente, muitos outros aconteceram", contou.

"E, por último, foi aos 13 anos de idade, com um velho que me encurralou numa parede. Eu estava apenas de camiseta e com a parte de baixo do biquíni. Ele passou a mão dele no meu corpo todo, e eu não falei nada, e não fiz nada, mas quando ele tentou me beijar, eu empurrei ele e saí chorando", afirmou Meneghel.

A rainha então, relembrou, a fala polêmica de Bolsonaro e discordou fortemente das colocações do candidato. "Ele usou a expressão que elas estavam 'ganhando a vida', que estavam 'fazendo programa', ou seja, se prostituindo. Eu queria deixar claro para vocês que nenhuma criança com 13, 14 anos se prostitui. Isso aí é exploração sexual de crianças e de adolescentes", afirmou.

"Eu não gritei naquele momento, mas hoje eu quero gritar", desabafou. Sasha Meneghel, filha de Xuxa, escreveu: "Te amo mama. Tô contigo sempre, você é um exemplo de força". "Nossa Xuxa é gigante. Depoimento forte e necessário", escreveu Angélica.

