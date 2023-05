Xororó é trolado pelo neto enquanto pega pesado na academia: "Aí está o resultado!"

Filho de Sandy prega pegadinha em Xororó ao filmar o avô na academia; veja

Na tarde da última terça-feira, 09, o cantor Xororó (65) da dupla com Chitãozinho (69), arrancou risos dos seguidores ao compartilhar um momento descontraído com o neto, Theo (8), filho de Sandy (40) de seu relacionamento com Lucas Lima (40).

Por meio de sua conta no Instagram, o sertanejo mostrou o vídeo em que aparece pegando pesado no treino ao realizar uma sequência de exercícios físicos na academia da mansão da família. Tudo estava indo bem, até que trilha sonora da gravação realizada pelo garoto causou alvoroço entre os internautas que não deixaram passar batido. "Pedi pro meu neto Theo me filmar treinando, e aí está o resultado!", escreveu o cantor sertanejo na legenda.

Nos comentários da postagem, Xororó fez a alegria dos seguidores: "Bora treinar para não negar as aparências e disfarçar as evidências", brincou uma. "Xororó tá parecendo o Jack Chan", escreveu outro, "Você arrasou no treino e o Theo na filmagem... a trilha sonora, então, nem se fala", escreveu um terceiro.

Ainda no início desta semana, Sandy surpreendeu o marido, o cantor Lucas Lima ao fazer uma aparição repentina durante a participação do amado no programa Encontro, da Globo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE XORORÓ NA ACADEMIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Xororó exibe foto inédita com a esposa, Noely Lima, durante as férias

No início deste ano, o cantor Xororó aproveitou o período de férias para viajar para a Itália na companhia da esposa, Noely Lima (62), a filha, Sandy, o genro, Lucas Lima, e o neto, Theo. “Criando memórias”, disse ele na legenda do registro, onde aparece juntinho da amada admirando a linda paisagem da região da Sicilia.