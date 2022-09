Xanddy mostra Carla Perez desesperada para voltar à Florida antes de furacão: "Nossos filhos estão lá"

O cantor Xanddy mostrou a esposa, Carla Perez, preocupada para chegar aos Estados Unidos antes da chegada do furcão

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 19h24

Xanddy (43) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para dar detalhes sobre sua viagem aos Estados Unidos. O cantor e a esposa, Carla Perez (44) decidiram voltar ao país após a notícia de que um furacão chegará lá.

Nos Stories do Instagram, o artista explicou que como Camilly e Victor moram na Flórida, a ex-dançarina ficou bastante preocupada, e insistiu para viajar o mais rápido possível e ficar ao lado dos herdeiros.

"Eu já fugi do furacão, já teve uns dois, três furacões, nada de mais, mas lá em Orlando, passando por Orlando e a gente saiu fugido, foi pra outro lugar, viemos pro Brasil. Mas sair do Brasil e ir pra lá atrás do furacão é a primeira vez", começou Xanddy.

Em seguida, o cantor contou que teve que conseguir um voo às pressas. "Desde ontem uma correria doida, porque nossos filhos estão lá, está tudo bem, não existe nenhuma ameaça grande, mas a dona Carla Perez transformou o dia de ontem em um furacão e eu tive que mover o mundo e ver um voo. Estamos aqui agora em Campinas, aguardando o voo pra decolar para a Flórida", explicou.

Xanddy mostrou a esposa bastante preocupada enquanto aguardava o voo. "O mais engraçado é que quando teve os furações lá, ela ficava desesperada pra gente sair e vir embora pro Brasil. Ai ontem o desespero era pra ir pra lá, porque os filhos estão lá e não dava pros filhos vir pra cá. Ou seja, estamos indo, espero que dê tudo certo, espero inclusive que o voo decole por aqui", completou ele.

Um pouco depois, o cantor voltou às redes sociais para contar aos fãs que eles conseguiram embarcar para os Estados Unidos. Na gravação, o artista disse que quando eles desembarcassem daria mais notícias.

