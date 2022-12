William Bonner surge em clima de diversão e romance com a esposa

O âncora do Jornal Nacional William Bonner foi visto com a esposa Natasha Dantas em clima de diversão e amor ao saírem de restaurante

Nesta terça-feira, 20, William Bonner (59) foi fotografado saindo de um restaurante ao lado da esposa Natasha Dantas (42). O casal surgiu esbanjando alegria para as câmeras.

O âncora do Jornal Nacional vestia uma camiseta gola polo preta, uma calça vinho e carregava um casaco preto nas costas. Natasha surgiu estilosa usando camiseta branca com um colete preto por cima, calça jeans e um colar com pedras pretas.

A dupla surgiu em clima de diversão e romance, com Natasha e seu amado posando e rindo para os fotógrafos que os flagraram saindo do restaurante em um shopping no Rio de Janeiro

Recentemente, o casal completou quatro anos de casados. E em seu Instagram, a nutricionista celebrou a data publicando fotos inéditas do casamento.

Fotos: Adão/AgNews