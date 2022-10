Whindersson Nunes curte noite com Keanu Reeves, Felipe Massa e Barrichello

Humorista Whindersson Nunes aproveita noitada em restaurante ao lado de Keanu Reeves, Felipe Massa e Barrichello, e registra encontro

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 08h37

O humorista Whindersson Nunes (27) registrou um encontro mais que especial na noite de terça-feira, 18, e fez questão de compartilhar com seus fãs na web!

O piauiense encontrou ninguém menos que o astro internacional Keanu Reeves (58), que está no Brasil, e também Felipe Massa (41), Rubens Barrichello (50) e Emanuel.

Em seu perfil no Instagram, o comediante publicou os cliques da noitada ao lado dos famosos em um restaurante. Em duas fotos, Whin posou esbanjando felicidade com o ator de Matrix.

"Nasce no Piauí pra tu ver", escreveu Whindersson Nunes na legenda da publicação.

"Que tudooo", disse Maisa Silva nos comentários. "Genial", falou João Guilherme. "Olhei e pensei… parece o Matrix… olhei de novo e vi.. É ele mesmo… TOP!!!", brincou Luciano Camargo. "Showwww maninho. Tamo junto sempre e misturado!! Baita noite", comentou Felipe Massa. "Viva a vida irmão… noite especial", celebrou Barrichello.

Confira a noite de Whindersson com Keanu Reeves, Felipe Massa, Barrichello e Emanuel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir nas redes sociais

Nos últimos dias Luísa Sonza (23) e Whindersson Nunes causaram alvoroço na web mais uma vez. O ex-casal voltou a se seguir em uma rede social e a web foi à loucura com uma possível reconciliação dos artistas. Recentemente, um fã percebeu que Luísa e Whindersson voltaram a se seguir nas redes sociais. Os dois foram casados e terminaram o relacionamento em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Mas, os fãs que ficaram com eufóricos com uma possível volta do casal, logo foram respondidos por Whindersson, que mandou um recado através de seu perfil no Twitter: "Que namorando o que, sai fora", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!