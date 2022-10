Whindersson Nunes choca internet ao aparecer caracterizado de Edward Mãos de Tesoura

Humorista Whindersson Nunes aparece irreconhecível com fantasia para o halloween

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 08h07

Na madrugada desta sexta-feira, 28, o humorista Whindersson Nunes (27) decidiu surpreender seus fãs ao aparecer com uma fantasia mega realista para o Halloween. O cantor surgiu caracterizado de “Edward Mãos de Tesoura”, personagem do filme de Johnny Depp, criado por Tim Burton.

Em seu perfil oficial no Instagram, Whind mostrou detalhes da fantasia, posando com o elaborado traje do personagem, contando, claro, com as longas lâminas no lugar de suas mãos. Além de reproduzir com muita semelhança as cicatrizes que Edward tem em sua face.

“Perigoso demais para amar”, escreveu o youtuber na legenda da publicação, fazendo referência à história do filme, onde o personagem era impedido de se aproximar de qualquer pessoa, graças à sua condição excepcional.

Vale lembrar que Whindersson tem uma tatuagem em seu braço em homenagem ao personagem de Tim Burton. Nos comentários, os seguidores e amigos do humorista foram à loucura com a fantasia muito bem feita.

“Muito fod*”, escreveu o surfista Gabriel Medina. “Ameeeeei muito”, exaltou a atriz Maísa. “Hype man”, falou o cantor Zé Vaqueiro. "Meu Deus tá igual eu ameiiiiiiiiiiii", acrescentou uma seguidora do comediante.

Veja a publicação de Whindersson Nunes caracterizado de Edward Mãos de Tesoura:

Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir nas redes sociais

Nos últimos dias Luísa Sonza (23) e Whindersson Nunes causaram alvoroço na web mais uma vez. O ex-casal voltou a se seguir em uma rede social e a web foi à loucura com uma possível reconciliação dos artistas. Recentemente, um fã percebeu que Luísa e Whindersson voltaram a se seguir nas redes sociais. Os dois foram casados e terminaram o relacionamento em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Mas, os fãs que ficaram eufóricos com uma possível volta do casal, logo foram respondidos por Whindersson, que mandou um recado através de seu perfil no Twitter: "Que namorando o que, sai fora", disse.