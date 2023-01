Web se impressiona com idade de Lu Alckmin após posse de Lula; descubra

Lu Alckmin é casada com Geraldo Alckmin desde 1979; eles estiveram juntos na posse de Lula, neste domingo, 1º

Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin, mais conhecida como Lu Alckmin, chamou a atenção de internautas após a posse do presidente eleito Lula, que aconteceu neste domingo, 1º. A esposa de Geraldo Alckmin (70), vice-presidente do Brasil, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a web descobrir sua idade.

Lu nasceu em 12 de julho de 1951 e tem 71 anos. De acordo com internautas, a segunda dama do Brasil não aparenta ter a idade. "Não tem quem coloque na minha cabeça que a Lu Alckmin tem mais de 70 anos", escreveu um. "A família Alckmin tem obrigação cívica de compartilhar o cronograma de saúde da pele e cuidados estéticos de Lu Alckmin e implementar no SUS para que toda população tenha acesso", brincou ainda outra.

Ela e Geraldo estão juntos desde o ano de 1979. Nascida em São Paulo, antes de conhecer o marido, Lu foi professora pela Escola Normal, um método de ensino que preparava professores para o antigo curso primário. Depois, ocupou a cadeira da presidência do Fundo Social paulista entre os anos de 2001 e 2006, cinco anos depois, em 2011, ela voltou a exercer a função.

Em seu Twitter ela se apresenta como "nascida em uma família numerosa e unida". "Casei com meu grande amor e tivemos três filhos e sete netos, juntos eles são a razão da minha vida!", completa o texto da rede social, em que ela possui pouco mais de 52 mil seguidores. No Instagram, onde tem mais de 77 mil seguidores, ela ainda conta que é avó de sete netos.

Geraldo "Zedong" Alckmin - 70 anos

Lu Alckmin - 71 anos



Impossível https://t.co/p0AojlV4aQpic.twitter.com/yyVxOlNYGC — 𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣 𝔻 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕠 Ⓟ🧀⚔️ 🇧🇷 (@dfranco50) January 1, 2023

Acabo de descobrir que nossa vice primeira dama tem 72 anos, estou em choque, meninas façam procedimentos estéticos preventivos, botox, ultraformer, radiofrequência, lasers, usem protetor solar e retinol pra gente seguir o exemplo da Lu Alckmin pic.twitter.com/fWsrdGk3tj — Rebecca (@BekeRamos) January 1, 2023

Não tem quem coloque na minha cabeça que a Lu Alckmin tem mais de 70 anos — rones (@umrones) January 2, 2023