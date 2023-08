Você sabia? Ex-galã da Globo virou vendedor ambulante após carreira de ator

Ex-galã da Globo virou vendedor ambulante na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro, após décadas de carreira na televisão

Mário Gomes (70), que ganhou fama na Globo nos anos 1970, marcou a televisão ao participar de novelas como Guerra dos Sexos, Anjo Mau e Gabriela. Após décadas de carreira na atuação, o ex-galã da Globo virou vendedor ambulante na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro.

Em 2017, Mário Gomes foi flagrado fazendo sucesso com seu carrinho de venda de hambúrgueres na orla da praia da Joatinga, no Rio de Janeiro. O ex-galã da Globo estava acompanhado do filho, João, que tinha apenas 10 anos na época e tocou violão ao lado do ator. Até então, o último trabalho de destaque do ator tinha sido na novela A Favorita, em 2008, como Gurgel.

No ano seguinte, o artista voltou aos estúdios da Globo após uma década de seu último papel na emissora para fazer uma participação especial na novela Em Tempos de Amar, como o personagem Eleutério. Apesar do breve retorno, Mário Gomes manteve o foco no trabalho como ambulante, como contou em entrevista ao Gshow na época: "Estou com um plano de negócios, a gente está montando um carrinho com estilo próprio. Tem a família toda envolvida, o que é muito bom, é divertido. E eu adoro mexer com comida! É uma coisa que eu sempre quis".

"Eu sou muito ativo, não consigo ficar parado: construo móveis, pinto quadro, faço obras para colocar na minha casa", acrescentou o ex-galã da Globo. Além de destacar o gosto pelo trabalho manual, ele também ressaltou as diferenças de exercer a profissão como ator: "O trabalho na televisão é mais intelectual e eu gosto desse lado mais de movimento, de fazer... é uma coisa que me tira um pouco da 'pensação'".

