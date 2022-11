Vocalista do Imagine Dragons é flagrado em clima de romance com possível affair

Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, foi visto com a atriz Minka Kelly, em meio a boatos de possível romance

Será que temos um novo casal em Hollywood? Dan Reynolds (35), vocalista da banda de pop rock Imagine Dragons, foi flagrado em um momento romântico com a atriz Minka Kelly (42). Os possíveis pombinhos foram vistos de mãos dadas andando por Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, no domingo, 27.

As suspeitas de que Dan e Minka namoram não são de hoje, sendo que essa é a segunda vez que eles são vistos juntos. No sábado, 26, de acordo com o Page Six, o casal passou um bom tempo junto no restaurante Cafe Stella, no bairro de Silver Lake, também na cidade de Los Angeles.

Na ocasião, eles passaram mais de cinco horas em um jantar super romântico, antes de Minka Kelly sair de carro do local, levando Dan Reynolds para casa.

Os cliques de domingo mostram os famosos andando de mãos dadas com roupas esportivas. Dan segurava a mão de Minka próximo ao seu peito. Além disso, nas imagens de sábado, o cantor aparece acariciando o cabelo da atriz dentro do carro.

Recentemente, em setembro, Dan Reynolds se separou de sua esposa, Aja Volkman (42), depois de mais de 10 anos juntos. “Estou triste em dizer que depois de muitos anos bonitos juntos, Aja e eu nos separamos. Ser ótimos pais para nossos filhos é a nossa prioridade número um”, escreveu ele, na época, em seu perfil oficial no Twitter. Dan e Aja têm quatro filhos. Arrow, com 10 anos, as gêmeas Coco e Gia, com 5 anos, e Valentim, de 3 anos.

I am saddened to say that after many beautiful years together Aja and I have separated. Being great parents to our children is our number one priority. Thank you for always supporting us with love and care for all these years. — Dan Reynolds (@DanReynolds) September 17, 2022

Enquanto isso, Minka terminou seu relacionamento com o comediante Trevor Noah (38), em maio. Os dois ficaram juntos por dois anos. Desde então, o apresentador do “The Daily Show” até teve rumores de um possível romance com a cantora Dua Lipa, em setembro, quando foram vistos se beijando em Nova Iorque.

Imagine Dragons adia shows no Brasil por motivo de saúde de Dan Reynolds

Devido à problemas de saúde de Dan Reynolds, o Imagine Dragons adiou os shows que tinha no Brasil e na América Latina. Ele teve um grave problema nas suas cordas vocais, além de um quadro complicado no joelho.