Viviane Araujo celebra amizade com atriz de 'Travessia: ''Quando duas pessoas se amam''

Atriz Viviane Araujo registra encontro com Vanessa Giácomo e comemora amizade de longa data; as duas contracenaram em novela da Globo

A atriz Viviane Araujo (48) encantou os seguidores nas redes sociais ao dividir registros de um encontro especial com uma amiga de longa data, a artista Vanessa Giácomo (40)!

Celebrando o momento com a intérprete de Leonor na novela das nove, Travessia, que chegou ao fim na última sexta-feira, 05, a mãe do pequeno Joaquim, de oito meses, declarou sua amizade e amor por Vanessa mesmo não estando juntas com frequência.

Vale lembrar que as duas contracenaram na novela O Sétimo Guardião (2018). Na trama de Aguinaldo Silva, a rainha de bateria do Salgueiro viveu Neide, dona de um salão de cabeleireiro e mãe da protagonista, Luz (Marina Ruy Barbosa). Já Vanessa, interpretou Stella.

"Que delícia de encontro!!! Sabe quando duas pessoas se amam sem estar sempre juntas? Assim sou eu e Vanessa!!!!! Te amo, Vanessa Giácomo", declarou Viviane ao legendar a publicação.

"Te amo! Pura verdade", respondeu Vanessa nos comentários. "Lindas que AMOOOOOO", disse David Brazil. "Encontro de milhões", "Amo uma amizade", "Duas lindas", "Maravilhosas", "Amizade verdadeira é assim", "Duas feras, duas beldades", "Lindas e talentosas", "Lindíssimas", disseram os fãs.

Confira Viviane Araujo com Vanessa Giácomo:

Viviane Araujo celebra 8 meses do filho Joaquim

Viviane Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o mesversário do filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão (34). No sábado, 06, o herdeiro da atriz e dançarina completou oito meses de vida, e os papais comemoraram a data especial com um bolo todo decorado com o desenho Mundo Bita.

Em seu perfil no Instagram, Vivi postou uma sequência de cliques em que Joaquim aparece todo sorridente ao lado de seu bolo. Para a comemoração, o pequeno surge usando um body amarelo, uma bermuda azul e uma sandália.

Já na legenda, a mamãe se derreteu. "8 meses de um amor que só aumenta! Filho, Deus abençoe a sua vida! Eu e papai te amamos muito!", declarou a artista.