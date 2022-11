Viúva de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda desativa redes sociais e passa a usar perfil do marido

Juliana Lacerda, viúva de Guilherme de Pádua, desativa seu perfil em rede social e passa a usar o do marido

Juliana Lacerda, viúva do ex-ator Guilherme de Pádua (1969-2022), desativou seu perfil no Instagram e passou a usar o do marido. Na rede, ela tinha cerca de 6 mil seguidores e sua conta era privada, assim como a de Guilherme.

Até esta última segunda-feira, 07, Juliana ainda fazia postagens em seu Instagram e chegou inclusive, a publicar um stories onde defendia a inocência do marido, no assassinato da atriz Daniella Perez (1970-1992). Nele, ela também insinuou que a vítima teve um caso com ele.

A postagem não ficou no ar por muito tempo. Juliana deletou o vídeo e desativou sua conta no Instagram. Em seguida, o perfil de Guilherme de Pádua — que antes era privado — ficou público e uma nova postagem foi feita.

Na imagem, Juliana aparece em um balanço com Guilherme logo atrás, a empurrando. Como legenda, a víuva escreveu uma declaração de amor, mas deixou os comentários da publicação, desativados.

"Eu fui a pessoa mais feliz ao seu lado, nem sei agora, como vou sobreviver sem você. Você se foi, mas me deixou uma pessoa melhor e mais madura em todos os sentidos e o melhor, ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais, pois está ao lado do pai, e agradeço por você ter morrido em meu braços e pude despedir de você. Seu sofrimento e julgamentos das pessoas acabaram, meu amor. Fica em paz agora, você não sentiu dor e só dormiu em meus braços. Já já a gente se encontra e espero que seja breve porque não sei se conseguirei estar aqui sem você. Outro homem igual ou melhor que você jamais irá ter nessa terra. Então, me espera aí no céu, porque vou ser sua eterna esposa", escreveu ela.