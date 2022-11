Viúva de Guilherme de Pádua revela que ator morreu em seus braços: "Ele foi feliz"

Seis anos casada com o ex-ator, viúva de Guilherme de Pádua desabafou sobre vida que teve com o falecido

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 08h39

A viúva de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda, fez um desabafo em sua rede social sobre a morte do marido. Em seu Instagram, ela falou como foi viver ao lado dele e revelou que o ex-ator faleceu em seus braços.

"Eu fui a pessoa mais feliz ao seu lado, nem sei agora como vou sobreviver sem você. Você se foi, mas me deixou uma mulher melhor e mais madura em todos os sentidos, e o melhor, ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais. Está ao lado do pai, e agradeço por ter morrido em meus braços, porque pude me despedir muito de você. Seu sofrimento e julgamento das pessoas acabaram, meu amor, fique em paz agora. Você não sentiu dor e só dormiu em meus braços", falou.

"Já já a gente se encontro e espero que seja breve, porque não sei se conseguirei estar aqui sem você. Outro homem igual ou melhor que você jamais irá ter nessa Terra, então me espere aí no céu, porque vou ser sua eterna esposa", declarou a viúva.

Ainda nos stories, Juliana Lacerda comentou um pouco como foi a vida do homem condenado por assassinar a filha de Gloria Perez, Daniella Perez.

"Ele foi feliz. Foi muito feliz. Neste seis anos em que estivemos casados, ele foi muito feliz, mais do que a maioria das pessoas desse mundo todo. Eu fui mulher suficiente para fazê-lo feliz, e ele foi homem suficiente para me fazer feliz. Só Deus sabe o tanto que ele me fez bem e eu fiz bem a ele. Não preciso mostrar para ninguém. Vai ficar aqui, só Deus sabe das coisas, vocês não sabem de nada. Só Ele sabe o que aconteceu entre nós, e o que estou passando agora", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Lacerda Pádua (@julianalacerdapadua)

Morre Guilherme de Pádua, ex-ator condenado por assassinar Daniella Perez

Na noite deste domingo, 5, o ex-ator Guilherme de Pádua faleceu aos 53 anos. Quem deu a informação foi um pastor de uma igreja de Belo Horizonte que Guilherme frequentava. O ex-ator que trabalhou na novela De Corpo e Alma e foi condenado por matar a atriz Daniella Perez, teria morrido de ataque cardíaco em sua casa.

O pastor Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoinha afirmou em live: "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer".

Em 1992, quando atuava na novela De Corpo e Alma escrita por Gloria Perez, Guilherme assassinou a atriz e par romântico na novela, Daniella Perez brutalmente junto a sua esposa da época Paula Thomaz. Em 1996, o ator foi solto após ter ficado 6 anos e 9 meses na cadeia, cumprindo apenas um terço da sua pena.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!