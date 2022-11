Viúva de Gugu mostra última foto em família e lamenta 3 anos sem o apresentador

Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato e mãe dos filhos do artista, abre baú de fotos e faz homenagem nos 3 anos da morte do apresentador

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 07h50

Saudade! Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato (1959 - 2019) usou as redes sociais na noite de domingo, 20, para lembrar com carinho do apresentador.

A médica relembrou a última foto do artista ao lado dela e dos filhos, João Augusto, Sofia e Marina Liberato, além de cliques antigos em família, e prestou homenagens nos 3 anos da morte de Gugu, que faleceu em novembro de 2019 após sofrer um acidente em sua casa nos Estados Unidos.

"Última foto", escreveu Rose Miriam ao mostrar a família sorridente e reunida no último registro com Gugu.

Ela também falou sobre a saudade: "Quantas saudades eu e nossos filhos sentimos dele. Quantas lembranças guardamos em nossos corações…e sempre lembranças gostosas!"

"A vida é feita de muitos momentos felizes, mas também de terríveis momentos de intenso sofrimento; mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sempre nos conforta e nunca nos abandona", desabafou ao postar foto em que aparece sendo consolada pelo herdeiro.

Na última publicação, Rose comentou sobre a dor da perda. "Perder um querido companheiro é como perder o rumo, perder o pai é como sentir-se órfão, mas uma mãe que perde o filho, é como sentir uma facada rasgando o coração. Trata-se de uma dor irreparável. Não há quem possa consolar, exceto a compaixão e a misericórdia de Deus…", disse ainda.

Confira a última foto de Gugu Liberato em família e declaração de Rose Miriam:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Gugu Liberato

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!