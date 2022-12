Viúva de Erasmo Carlos compartilha mensagens íntimas e desabafa: "Continuo não ficando bem sem notícias suas"

Duas semanas após a morte do cantor, viúva de Erasmo Carlos compartilha troca de confissões entre os dois

A pedagoga Fernanda Passos (32) utilizou o seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 05, para lamentar novamente a falta que sente de Erasmo Carlos(1941-2022), que morreu no dia 22 de novembro.

Na rede social, ela compartilhou prints de uma conversa com o marido via Whatsapp e, na legenda, falou sobre a rotina sem o artista.

"Bom dia, meu amor! Dormiu bem? Sonhou? Eu tenho sonhado todos os dias, mas ainda não sonhei com você. Tenho tido sonhos tristes, te procurando ou procurando entender o que aconteceu. Aquele milésimo de segundo após acordar penso em te abraçar e dizer: Amor, tive um pesadelo", disse ela.

Ela contou que eram recorrentes os pesadelos. "Sabe o que você fazia nessas situações? Me pedia para te contar, me abraçava e me fazia dormir outra vez. Algumas vezes o pesadelo era com você morrendo ou me traindo. Preferia 1 milhão de vezes a traição. Seria mais fácil te odiar do que te perder", declarou.

A viúva de Erasmo Carlos então escreveu que ao acordar também recebeu um carinho. "Peguei meu celular pela manhã e recebi a notícia de que você alcançou 1 milhão de execuções no Spotify! Isso tinha que ter acontecido com você em vida! Seria um dia que você não me daria um pingo de atenção, sairia ligando para todos", disse.

Ao final, ela explicou porque decidiu expor as conversas entre os dois. "Estava lendo as nossas conversas, é o que eu tenho… nossas conversas desde que você partiu são apenas um grande e chato monólogo meu. Quero te dizer que ainda não consegui explicar nosso encontro. E sempre houve um policiamento sobre o que eu dizia, meus pais, amigos, as pessoas que conheci na vida sempre disseram que a palavra tem força e poder! A minha não teve nenhum, acabei de constatar. Eu continuo não ficando bem sem notícias suas! Quando estava decidindo a roupa do seu velório olhei para o vestido que usei no nosso casamento. Eu nunca me empenhei muito com as roupas, mas resolvi me vestir de uma forma que você não me perdesse de vista, me reconhecesse em qualquer lugar. Hoje encontrei essa mensagem. Também me lembrei do esforço que foi para você conseguir ir a minha formatura. E você foi! Por fim, a penteadeira ficou horrorosa, você viu e também achou! Só que você não está aqui para refazer comigo!", encerrou.