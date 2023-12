Virna revela projeto em parceria com Glenda Kozlowski: 'Que bombe'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-jogadora de vôlei Virna Dias falou sobre os planos para 2024 e as Olimpíadas de Paris

A ex-jogadora de vôlei Virna Dias (52) esteve presente no aniversário de 30 anos da CARAS Brasil na última segunda-feira, 4. Em entrevista, ela celebrou a festa e ainda revelou um projeto que fará com a repórter Glenda Kozlowski (49).

"Estou lançando um podcast com a Glenda, é Pod Vir com a Glenda", explicou Virna . "É um ano Olímpico, ano que vem será as Olimpíadas de Paris. Que a gente possa conquistar várias medalhas para o esporte brasileiro e que o nosso podcast bombe!", completou.

Ela também celebrou a festa dos 30 anos da revista, que teve uma apresentação especial da cantora Daniela Mercury. "Uma noite maravilhosa, a energia da Daniela Mercury pedindo paz no mundo. Saímos daqui transmutados", afirmou a atleta, que também exaltou o Carnaval da Bahia.

"Eu conheço o Carnaval da Bahia desde os meus 14 anos, e a música O Canto da Cidade é um hino na Bahia e ela é maravilhosa", acrescentou ela, que ainda contou ter o veículo presente em sua carreira. "A CARAS esteve na minha vida de atleta, fizemos vários ensaios."

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de Virna Dias, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Henrique Fogaça, Thierry e outros estiveram presentes.

A noite contou com um show da cantora Daniela Mercury que, neste ano, também celebra os 30 anos de lançamento de seu disco O Canto da Cidade. Diversos famosos e celebridades prestigiaram a apresentação da artista, que estava acompanhada de sua esposa, Malu Verçosa.

CONFIRA VÍDEO DE DIVERSAS CELEBRIDADES DURANTE A FESTA DE 30 ANOS DA CARAS BRASIL: