Virginia Fonseca revela como descobriu sua terceira gravidez: "Não sabia o que fazer"

Em seu canal do YouTube, Virginia Fonseca revelou como descobriu sua terceira gravidez e ainda mostrou o vídeo do teste; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está esperando o seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe! Após pegar os fãs de surpresa nesta quarta-feira, 17, a empresária contou todos os detalhes de como descobriu a gravidez em seu canal do YouTube.

No vídeo, a loira, que já é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, revelou que em 2023, ela chegou a tomar hormônios para tentar engravidar novamente, mas que não havia obtido sucesso com o tratamento. Com isso, ela seguiu tentando ter um novo filho, mas continuou com outros projetos de vida.

"Veio aí a proposta de ter um programa no SBT. Era meu sonho e eu topei, e tô super ansiosa para esse programa. E falei: 'Ah, quando for para vir, Deus vai mandar. Não tô me protegendo, quando for para vir, vai vir'. Mas não era minha prioridade agora", contou Virginia, que estava focada em seu trabalho.

Em seguida, ela contou que chegou a fazer um teste no último dia 12, quando ela estava com a família na fazenda de seu sogro, Leonardo. No entanto, o resultado foi negativo. Alguns dias depois, ela tomou um remédio receitado por seu dermatologista e comeu um macarrão com cogumelos, mas acabou passando muito mal logo depois.

"Começou a me dar um enjôo, uma cólica. Ai eu pensei: 'Meu Deus, eu não podia ter tomado esse remédio", disse a empresária, que achou que tinha tido uma intoxicação por remédio. Virginia também relatou que, em seu retorno ao dermatologista, ela começou a sentir enjôo no carro. Sem ter costume de ter esses sintomas no carro, ela desconfiou de uma gravidez e comprou um teste.

Antes de fazer o procedimento, Virginia foi até o banheiro do médico e realizou o teste de urina, que voltou positivo. Acompanhada de um amigo, ela compartilhou o vídeo do momento em que descobriu a gravidez.

"Tô aqui no doutor e estou com vontade de vomitar. E eu fiz o teste. Meu Deus do céu", disse a influenciadora ao gravar o teste de gravidez positivo. "Eu tô passando mal. Eu sonhei que você estava grávida", confessou o amigo, que estava surpreso.

Ao finalizar, a futura mamãe ainda falou como se sentiu ao descobrir a novidade. "Eu tremia. Parecia primeiro filho! Porque sabe quando assim, não passa na sua cabeça que vai acontecer, e acontece. Eu tremia, não sabia o que eu fazia", confessou.

