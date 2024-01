Virginia Fonseca admite choque ao descobrir a gravidez: "Não esperava"

Esperando seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca admite que ficou chocada com a descoberta da gravidez; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao revelar que está grávida de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Logo após revelar a novidade nesta quarta-feira, 17, a empresária admitiu que até ela ficou chocada ao descobrir a gravidez.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a loira, que já é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, apareceu parar falar um pouco sobre a notícia com seus fãs. "É galera, mãe de três! Tô assim, muito feliz, mas em choque ainda, porque eu realmente não esperava", confessou Virginia. "Mas estou muito feliz, muito grata a Deus. Peço que venha com muita saúde. Que Deus abençoe essa gestação".

Logo em seguida, a futura mamãe contou porque revelou a gravidez logo no início. "Descobri recentemente, mas não teria como não falar para vocês, porque vocês acompanham a minha vida, minha rotina 24 horas. E a partir de agora, muita coisa vai mudar na minha rotina, então não teria como eu omitir isso de vocês. Eu não seria eu", disse ela.

A revelação da gravidez de Virginia Fonseca

O terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi revelado através de uma foto de sua família reunida, onde o casal e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, posaram com um teste positivo de gravidez. "Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu a famosa.

Nos comentários, o casal recebeu mensagens de felicitações. "Parabéns! Deus abençoe!!! Saúde, amém", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Que lindos!!! Parabéns, que Deus abençoe muito. Que venha com muita saúde", desejou a cantora e ex-BBB Gabi Martins."Ahhh Que lindeza! Felicidades! Que venha com saúde!", falou uma seguidora.