Virginia Fonseca recorda clique de criança ao lado do pai: ''Minha maior saudade''

A influenciadora digital Virginia Fonseca se declarou para o pai, Mario Serrão, que faleceu no ano passado

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 16h28

Virginia Fonseca(22) usou as redes sociais para recordar um clique muito especial.

Nesta terça-feira, 22, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece criança ao lado de seu pai, Mario Serrão (1941 - 2021), e falou sobre a saudade que sente dele.

"19 anos atrás, em um papo cabeça com minha maior saudade. Não poderia deixar de postar aqui, te amo para sempre, pai", escreveu a mulher de Zé Felipe (23) na legenda da publicação.

O pai de Virginia faleceu em setembro do ano passado, após ser diagnosticado com pneumonia e passar um longo período de idas e vindas no hospital. Na época, a influencer falou sobre a morte do pai nas redes sociais.

"É com muito pesar e dor que venho comunicar com vocês o falecimento do meu pai. Vou amá-lo para sempre e sei que ele estará presente em meu coração sempre! Que ele descanse em paz e que Deus o tenha", escreveu ela no Stories.

Confira o clique da influencer com o pai: