Virginia Fonseca posta foto em sua cidade natal e anuncia documentário

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma foto com seu marido e filha em sua cidade natal e anunciou documentário sobre sua vida

Nesta terça-feira, 30, Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao publicar uma foto em família na sua cidade natal. Para deixar a postagem ainda melhor, a influenciadora revelou que um documentário sobre ela e seu marido Zé Felipe está em produção.

Na primeira foto da postagem, Virginia que está grávida da segunda filha, aparecia ao lado do amado Zé Felipe que segurava a filha Maria Alice no colo. A família posava em frente a uma casa na cidade Governador Valadares.

“Depois de 2 anos, voltamos na minha cidade, na casa onde eu e Zé Felipe contamos pra vocês sobre o nosso relacionamento”, começou Virginia.

Além da foto em família, a influenciadora publicou uma foto no início do seu relacionamento com o cantor, onde aparecia de biquíni. “Na nossa primeira foto (a segunda do carrossel) eu coloquei a legenda ‘Veio pra somar’, muitos zuaram, desacreditaram e olha só... Hoje somos 4”, revelou.

“Construímos uma família linda, crescemos MUITO profissionalmente, estamos vivendo momentos incríveis e tudo isso em apenas 2 anos... Sou muito grata à Deus por tudo que Ele me deu”, escreveu Virginia na legenda.

Por fim, a influenciadora anunciou que as gravações do documentário sobre sua vida com Zé Felipe já começaram: “Hoje voltamos onde tudo começou para gravar NOSSO DOCUMENTÁRIO e tá sendo MUITO especial. Tenho certeza que vocês irão amar”.

E nos stories, a apresentadora do podcast PodCats revelou que ainda está incrédula com a notícia do documentário. “Quem diria que isso aconteceria comigo? Minha ficha ainda não caiu e acho que nunca cairá”, comentou.

Os fãs da influencer adoraram a foto em família e mal podem esperar pelo documentário! "Família linda", comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: "Ansiosa por esse documentário".

Foto da viagem!

Antes de chegarem na cidade natal da influenciadora, Virginia publicou uma foto divertida com a filha e o marido em um jatinho.

“Bora pra mais uma viagem MUITO especial”, escreveu Virginia na legenda não revelando o destino e deixando os fãs curiosos.