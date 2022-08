Virginia Fonseca e Zé Felipe embarcam com a filha para destino secreto: ''Mais uma viagem MUITO especial''

Virginia Fonseca e Zé Felipe surgiram coladinhos com a filha, Maria Alice durante um voo de jatinho

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 16h09

Nesta segunda-feira, 29, Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) embarcaram, juntamente com a filha Maria Alice (1), para mais uma viagem especial em família. Entretanto, o destino do trio ainda não foi revelado pelos artistas que fizeram mistério ao publicarem o momento em suas redes sociais.

O casal publicou uma foto onde aparece dentro do jatinho da família, fazendo careta para as lentes das câmeras, enquanto carregavam a herdeira no colo. Eles ainda esbanjaram estilo exibindo seus looks. Enquanto Zé usava uma calça jeans e camiseta preta, Virginia apostou em um vestido branco com estampa de bolinhas coloridas e Maria Alice usava um conjuntinho de calça e casaco, todo colorido.

Na legenda, os papais babões escreveram: "Bora pra mais uma viagem, MUITO especial. Que Deus nos acompanhe. (O lugar vou contar pra vocês depois)".

Rapidamente, os seguidores dos artistas passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Que Deus acompanhe vocês!", desejou outro. "Que perfeitos!", falou um terceiro.

Confira a foto de Virginia Fonseca e Zé Felipe embarcando com a filha para viagem em família:

Virginia Fonseca alegra a web ao publicar vídeo fofo de Maria Alice

Recentemente, Virginia Fonseca alegrou seus seguidores ao publicar um vídeo muito fofo de sua filha, Maria Alice, brincando e dando risada, enquanto estava sentada em um carrinho de bebê.

"Quando um sorriso já te faz a pessoa mais feliz do mundo... eu te amo TANTO Maria Alice que meu coração até dói, cara. Doida para você começar a falar e me fazer de cadelinha", escreveu a mamãe babona na legenda.

