Virgínia Fonseca posa com pouca roupa e parte inusitada do corpo aparece: "Saltadinho"

Virgínia Fonseca posa com pouca roupa em clique nas redes sociais; veja

A influenciadora Virgínia Fonseca surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 7, ao aparecer com pouca roupa em um clique inédito. Ela apareceu poderosa na mansão em que mora ao lado do marido, o cantor Zé Felipe.

No clique, ela exibiu seu corpo sequinho. Aproveitando o dia de temperaturas elevadas em Goiás, ela tomou um banho de piscina e deixou os seguidores impactados com sua beleza. O que ela não imaginava era que fosse virar assunto por um detalhe inusitado.

É que seguidores ficaram impressionados com a barriga lisinha que deixou até o umbigo como protagonista. "Gente, o umbigo dela é saltadinho", comentou um. "Tão linda, até o umbigo é perfeito", declarou outro.

Neste final de semana, Virgínia Fonseca e Zé Felipe roubaram a cena com looks poderosos em um casamento luxuoso. A família viajou até Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, para o casamento de um parente. A influenciadora e seu marido foram padrinhos da cerimônia, enquanto suas filhas foram daminhas dos noivos.

Filhas de Virginia Fonseca dão show de fofura como daminhas em casamento

As pequenas Maria Alice e Maria Flor também entraram na brincadeira neste casamento. Mais cedo, Virginia deu um show de fofura em suas redes sociais ao compartilhar suas filhas daminhas de honra em casamento da família. Emocionada com a cena, a influenciadora não poupou elogios às suas pequenas herdeiras, que encantaram a todos com seus vestidos brancos e muita simpatia!

A primogênita Maria Alice, que tem apenas dois aninhos, foi quem adentrou a cerimônia primeiro. Vestida de noivinha, ela desfilou pela passarela até chegar ao altar e encontrar o noivo: “Tá entrando, Maria! Meu Deus, gente, vem mamãe, Toca, vem mamãe, amor, você tá linda, olha aqui o titio”, Virginia orientava enquanto a menina passava.