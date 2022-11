Virginia Fonseca fica surpresa com Zé Felipe: 'Deve estar fedendo'

Virginia Fonseca surpreende ao revelar intimidade do marido, o cantor Zé Felipe, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 20h17

A influenciadora digital Virginia Fonseca pegou os fãs de surpresa ao revelar uma intimidade do seu marido, o cantor Zé Felipe. Na madrugada desta quarta-feira, 2, ela mostrou vídeos nos stories contando que o amado ainda não tinha ido tomar banho.

Virginia contou que ele estava com a mesma roupa que entrou na piscina e devia estar com o cheiro ruim. “Vai tomar banho não? Velho, Zé Felipe, você não tomou banho hoje?”, questionou ela. Então, o artista ficou sem graça. “Não sei como estou sobrevivendo...”. Assim, ela alfinetou o rapaz. “Zé Felipe, você está com a roupa que você foi dormir e entrou na piscina com essa bermuda... Deve estar fedendo a inhaca, fedendo a inhaca!”, disse ela.

Vale lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca são pais de duas meninas, Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, de menos de um mês.

Virginia encanta ao mostrar ensaio newborn da caçula

A mamãe coruja Virginia Fonseca encantou a web com o primeiro ensaio fotográfico da segunda filha, Maria Flor! A pequena esbanjou fofura em foto e já fez até sua primeira campanha publicitária. No Instagram da bebê com a irmãzinha, Maria Alice, de um aninho, a mamãe publicou um registro durante o ensaio newborn em que a caçula aparece dormindo com um sorrisinho estampado no rosto. "Oi pessual, essa foto foi de quando eu tinha 6 dias de vida, agora eu já tenho 9. Meu Newborn. Ass: Flururu", escreveu Virginia ao legendar o post, como se fosse Maria Flor.

Recentemente, Virginia foi criticada na web após publicar foto de Maria Flor como se estivesse anunciando produtos de seu novo lançamento. Na imagem, a bebê aparece de roupão, pantufa e toalha amarrada na cabeça.

