Virginia Fonseca dá presente caríssimo para o marido, Zé Felipe

Virginia Fonseca mostra Zé Felipe usando presente de luxo que deu para ele após viagem internacional. Saiba o preço

A influenciadora digital Virginia Fonseca deu um presente caríssimo de presente para o seu marido, o cantor Zé Felipe, ao voltar de viagem. Ela estava na Europa para compromissos profissionais e acabar de voltar ao Brasil. Assim, a estrela mostrou o maridão usando seu presente.

Ela deu um colar vintage para Zé, que conta com vários trevos de quatro folhas com textura marmorizada na pedra calcedônia. A joia é da marca Van Cleef & Arpels e custa cerca de R$ 100 mil.

Vale lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca vão ser pais pela terceira vez. Os dois esperam o nascimento de um menino, que vai se chamar JoséLeonardo. Eles já são pais de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor.

Zé Felipe com presente que ganhou de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca colocou seguranças na escola da filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre os rumores de que teria enviado seguranças para ficar com a filha mais velha, Maria Alice, na escola. Ela confirmou a notícia e disse que colocou dois seguranças para ficarem na escola da herdeira durante as aulas dela.

Inclusive, a esposa de Zé Felipe defendeu a sua decisão por meio de um post nos stories do Instagram. Ela contou que vai manter os seguranças na escola durante todos os dias de aula da filha pelo resto da vida e que o mesmo vai acontecer com seus outros filhos quando entrarem na escola. “Todos os dias até ela parar de estudar. Maria Flor e José Leonardo entram nisso também”, disse ela.

E completou: “Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver”.

Logo depois, ela continuou a defender sua decisão. "Não é só na escola não. No parquinho aqui de casa, elas não vão sem segurança. Elas não pisam fora de casa sem segurança. Vai me desculpar, enquanto Deus me permitir e me der condições, vai andar de segurança. Zé Felipe também é bitolado. Ele queria mandar três na escola, por enquanto é um fora e um dentro, mas se reclamar vai três”, afirmou.