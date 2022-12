Viih Tube passa ‘coroação da pegação’ e declara nova rainha da Farofa da Gkay

Influenciadora recebe coroa das mãos de Viih Tube e faz discurso rebatendo sua presença no evento que durou três dias

Após três dias de muita curtição e pegação, o evento mais esperado do ano pelas subcelebridades de internet, a Farofa da Gkay, chegou a um fim. E para fechar com chave de ouro, a youtuber Viih Tube (22) subiu ao palco da festa para coroar Karoline Lima (26) como a mais nova Rainha da Farofa.

A influenciadora agradeceu a ex-BBB, que estava ao lado da anfitriã, Gessica Kayane (30), e aproveitou para fazer um discurso sobre a oportunidade de estar ali e a liberdade de ser mulher, rebatendo críticas à sua presença.

No palco do evento, Gkay revelou que para ser a nova rainha, a pessoa não deveria somente beijar muito, mas sim, viver toda a experiência da Farofa. “Tem uma pessoa aqui que não apenas beijou. Ela aproveitou, jogou indireta, é o momento”, começou.

“Outra coisa, eu acho que ela merece. Porque ela passou umas coisas por aí, entende?”, completou a influenciadora, se referindo aos momentos difíceis que Karoline vem passando em relação ao seu ex-marido, o jogador de futebol Éder Militão.

Então, Karoline Lima foi anunciada como a nova rainha da Farofa da Gkay. “Vocês viram aí, ela passou por muita coisa, e nós, mulheres, temos que fazer isso mesmo. Temos que seguir em frente, encarar os desafios. E todas nós somos cornas, somos movidas à isso”, completou a comediante, ao anunciar a loira junto de Viih Tube.

“Eu fui muito julgada por estar aqui. Primeiro por ser mãe, segundo por estar curtindo aqui e não estar com a minha filha. Terceiro que, cara, eu tenho 26 anos, eu faço tudo que eu quero. Eu pago minhas contas, eu estou aqui para aproveitar. Eu não estou morta, amor!”, começou a loira em seu discurso. “Eu beijo mesmo, eu pego mesmo! E quem eu não peguei faz a fila que eu vou pegar hoje”, completou.

Karoline Lima conta que foi traída por Éder Militão quando estava grávida

A influenciadora Karoline Lima decidiu abrir o jogo sobre seu relacionamento. Nesta quarta-feira, 7, ela comentou em uma publicação do Instagram do perfil de fofocas “Caso Família”, onde expôs que foi traída e criticou tanto Éder Militão, quanto a possível amante, Tiffany Alvares.

"Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava pra me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele... e eu grávida", iniciou a loira. "A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas", completou.

Em seguida, Karoline Lima deixou mais uma mensagem expondo Tiffany e afirmou que tem prints como prova. "Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença pra ela! Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que "Deus tinha um propósito pra minha família. Tenho print do que quiserem. Por isso eu prefiro ser desse jeitinho aqui que eu sou, amor. Essa palhaçada aí envolvendo religião eu não faço não."