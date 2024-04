Viih Tube mostra detalhes dos preparativos para super festa de 1 ano da Lua

Viih Tube e Eliezer já chegaram ao resort de luxo, em São Paulo, onde será comemorado o primeiro aniversário da filha, Lua, que vai durar 3 dias

Ansiedade a mil! Nesta quinta-feira, 11, Viih Tube e Eliezer chegaram no resort de luxo, no interior de São Paulo, para iniciar os preparativos para o festão de 1 ano de Lua, que vai durar três dias. O casal de mostrou a decoração personalizada do quarto onde estão hospedados e o primeiro café da manhã no hotel. A pequena completou 1 ano na última terça-feira, dia 9.

"Vai começar as comemorações do melhor ano das nossas vidas. Quem quer acompanhar fala: 'Eu'", postou a influenciadora, empolgadíssima na suíte de luxo do hotel. "Vai começar amanhã o 'Mundo da Lua'! Um fim de semana com nossos convidados pra comemorarmos muito esse 1 ano de muita saúde, aprendizados, evolução, descobertas, amor e de nascimento desse pai e dessa mãe! Que comece o fim de semana", escreveu Viih em um post.

A família apareceu sentada na cama em cima de um edredom com o tema da festa "No Mundo da Lua", além de almofadas com a foto da família. No quarto, fotos de cada mesversário da filha estão espalhadas em uma prateleira cheia de balões coloridos.

Saiba quanto custou a festa da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

A CARAS Brasil apurou com diferentes fontes do mercado e conta quanto custa fazer uma festa como a da pequena. Com a promessa de ser um "festival" para crianças, o aniversário vai acontecer no luxuoso resort Tauá Atibaia. Cada convidado terá direito a um quarto com TV, Wi-Fi e ar-condicionado. O local é all inclusive, mas a diária pode ser salgada para famílias grandes. Uma suíte para casal e duas crianças custa a partir de R$ 1.888 e pode chegar a R$ 2.416, dependendo do dia da reserva, campanhas promocionais e demanda.

Para fechar o local e garantir todos os quartos necessários para receber cerca de 385 convidados, a ex-BBB teve que desembolsar o equivalente a R$ 2,1 milhões. O valor contempla as três diárias e tem como referência reservas que podem ser feitas nesta semana para hospedagens a partir da semana que vem, quando o local não terá mais o evento. Confira o valor total da festa!