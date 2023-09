Viih Tube fala sobre como lida com dieta: ‘Tem que me enganar para eu comer'

A influencer Viih Tube está em projeto fitness desde que virou mãe e vem compartilhando com seus seguidores sua rotina

Sincerona! Em processo de emagrecimento desde que deu à luz a sua primeira filha, Lua di Felice, a influencer Viih Tube vem compartilhando com seus seguidores todos os detalhes de sua nova rotina saudável. Nesta segunda-feira, 18, ela admitiu em vídeo publicado nos stories do Instagram que vem tendo dificuldades para lidar com a sua nova dieta.

Nas imagens, Viih Tube mostra seu pote com frutas. "Minha mãe trouxe um whey que parece flocos de sorvete. Vou comer iludida pensando que é sorvete", começou a ex-BBB casada com Eliezer. Depois a mamãe da Lua admitiu suas dificuldades: "Estou só o pó da rabiola. É assim comigo, você tem que me enganar para eu comer. 'Ai Viih, você está amando fazer dieta?', e eu respondo: 'Estou amando, é uma delícia fazer dieta'”, ironizou.

“E nessas duas últimas semanas trabalhei tanto, que se dizer que fiz dieta, estarei mentindo. Comi até o lanche. Usei um apelo emocional", contou ela.

Recentemente a influencer compartilhou em seus stories os bastidores de um projeto onde ela vestia roupas que usou em sua participação no Big Brother Brasil lá em 2021. Dois anos depois, Viih brincou com a situação: "Gente, [olha] a roupa que eu usava no BBB como está no corpo atual. Se eu levantar o braço [mostra] a teta [sic]. A bunda então tá quase de fora. Olha, tô até com colar da Thaís e as pulseiras", disse Viih sobre o conjuntinho roxo.

Já a respeito do macacão branco de borboletas, usado por Viih na entrada do gramado do reality, a influenciadora brincou que estava em "oração para ver se vai caber". "Não sei se vai fechar", contou nos stories.

A ex-BBB já perdeu 9kg dos 22 kg que ganhou durante sua primeira gestação. Ela mostrou o resultado da perda de peso após retornar de um treino: “Gente, acho que eu estou emagrecendo, olha! Tô não?”, ela perguntou aos seguidores em seu stories do Instagram.

Com um conjuntinho de academia, a ex-BBB fez questão de abaixar o cós da calça legging para exibir a barriga: “Tem entradinha”, disse mostrando a definição. “Isso aqui é diástase, eu estou com dois centímetros, quando eu pari estava três, mas acho que deu uma voltadinha”, ela explicou a marquinha no centro do abdômen.

Viih Tube desabafa sobre cobranças na vida pessoal

No início desta quinta-feira, 13, a influenciadora digital Viih Tube revelou aos seus seguidores que ficou doente com a rotina intensa de trabalho. Segundo ela, sua saúde foi abalada após se exceder em gravações e cumprimento de diversos compromissos.