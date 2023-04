Vídeo de Dalai Lama tentando tocar partes íntimas de Lady Gaga volta a viralizar

Outro vídeo envolvendo Dalai Lama se tornou viral na web, e, desta vez, a atual liderança religiosa tenta tocar as partes íntimas da cantora Lady Gaga (37). Na última semana, um vídeo no qual ele pedia para um garoto menor de idade chupar sua língua já tinha viralizado na internet, criando uma corrente de críticas em relação à postura do atual líder espiritual.

O vídeo em questão mostra um momento que aconteceu em 2016, nos Estados Unidos, quando Tenzin Gyatso (87), atual titular do cargo espiritual, e a cantora Lady Gaga participavam de uma mesa redonda de perguntas e respostas , durante uma conferência global que foi realizada em Indianápolis, cidade do estado de Indiana.

Os dois estavam sentados lado a lado no palco e, inicialmente, Dalai Lama cutuca o joelho da artista norte-americana algumas vezes, como se fosse uma brincadeira. De início ela ri, mas, em seguida, o líder se curva e tenta tocar as partes íntimas da cantora. Ela impede o ato e, desconfortável com a situação, afasta a mão dele.

Leia também:Eliana se indigna com vídeo de Dalai Lama

O registro voltou a circular na web uma semana após outro vídeo envolvendo a liderança espiritual causar uma grande polêmica. Na ocasião, ele dá um "selinho" em um menor de idade à força e então pede que o garoto chupe sua língua, na sequência. Depois da repercussão negativa, Dalai Lama chegou a publicar um vídeo se desculpando pelo ocorrido.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS