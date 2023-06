Vidente?! Irlandesa revela que sonhou com acidente de submarino há 10 anos

Irlandesa choca ao relembrar sonho com previsão sobre o bilionários em um submarino que tentava chegar ao Titanic: 'Bilionário do mal'

A DJ irlandesa Deborah Grattan deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao relembrar um sonho que teve há 10 anos. Isso porque o sonho dela poderia ser lido como uma previsão sobre o acidente que aconteceu com o submarino Titan, que tentava chegar até os destroços do Titanic, mas implodiu e todos morreram.

A irlandesa contou que sonhou há dez anos que um bilionário entrava em um submarino para visitar o Titanic, mas acontecia um acidente. Ao ver o que aconteceu com o Titan, ela repostou o seu sonho nas redes sociais.

A primeira postagem dela sobre o sonho foi em 1 de novembro de 2013. E o acidente realmente aconteceu agora em junho de 2023. “Parece que um post que eu fiz em 2013 está se tornando viral, eu apenas queria dizer que fico um pouco triste sobre o assunto do post. Eu tive um pesadelo e postei, mas não consigo imaginar como seria horrível estar naquela situação que as pobres pessoas estiveram. Não imposta se são pessoas ricas, eles ainda são seres humanos e não mereciam morrer assim”, disse ela.

No post antigo sobre o sonho, ela disse: “Tive um sonho estranho que um bilionário do mal começou a fazer viagens submarinas até o Titanic e, de alguma forma, bombeou água para fora de algumas partes dele. Mas acabou virando um desastre na sua primeira viagem. Provavelmente daria um bom filme”.

Morte de todos os ocupantes do submarino Titan

As autoridades dos Estados Unidos confirmaram a morte dos cinco ocupantes que estavam no submarino Titan, que ficou desaparecido no mar enquanto tentava visitar os destroços do Titanic. Na tarde desta quinta-feira, 22, a Guarda Costeira norte-americana confirmou que foram encontrados os destroços do submarino perto do local onde está o Titanic.

Em coletiva de imprensa, as autoridades informaram que aconteceu uma implosão catastrófica e todos morreram. Os destroços foram encontrados a uma distância de cerca de 400 metros do navio Titanic. O submarino era ocupado por cinco pessoas, sendo elas: o diretor-executivo da OceanGate Stockton Rush, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, o filho dele, Suleman Dawood, o bilionário Hamish Harding e o especialista no Titanic Paul-Henry Nargeolet.

O submarino estava desaparecido desde domingo, quando perdeu o contato com o navio durante uma expedição até o Titanic. Em nota oficial, a OceanGate confirmou a morte dos passageiros.

"Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram", informaram.