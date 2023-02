Vidente fez previsão sobre a morte de Gloria Maria: 'Desencarne'

Sensitiva Chaline Vidente fez uma previsão sobre a morte de Gloria Maria há poucos dias em suas redes sociais

A morte da apresentadora Gloria Maria nesta quinta-feira, 2, impressionou os brasileiros. Porém, uma vidente fez uma previsão de que a partida dela poderia acontecer logo. Com a notícia da morte da jornalista, um vídeo de Chaline Vidente começou a circular nas redes sociais por causa de uma previsão.

No dia 29 de janeiro de 2023, Chaline Vidente fez uma live nas redes sociais e contou que uma apresentadora de TV iria falecer em breve. “Vejo desencarne de uma ex-apresentadora, ou é apresentadora ainda... Ela tem a inicial 'G'. Ela apresentou por muitos anos o Fantástico”, contou ela.

Ao exibir o vídeo de sua previsão, Chaline lamentou a morte de Gloria Maria: "Neste dia triste em que Glória Maria nos deixa. Um grande aprendizado ficará em nossas mentes. Do quanto esta mulher foi valente e rompeu todas as barreiras".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chaline vidente oficial das estrelas ✨✨✨✨ (@cha.grazik)

TV Globo fala sobre a luta de Gloria Maria contra o câncer

Em um comunicado para confirmar a morte de Gloria Maria, a TV Globo informou que ela faleceu em decorrência de metástases no cérebro após luta contra o câncer.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

"Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.