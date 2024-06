Velório de Ilva Niño é realizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro

O corpo de Ilva Niño foi velado na Zona Portuária do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 13; Atriz foi homenageada por familiares e amigos

O corpo da atriz Ilva Niño, que faleceu na última quarta-feira, 12, aos 89 anos, foi velado na tarde desta quinta-feira, 13, em Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. A artista estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, desde o início de maio, quando foi hospitalizada para uma cirurgia cardíaca. O velório contou com homenagens de amigos e familiares.

Tanto o velório quanto o enterro de Ilva foram realizados de maneira discreta, com apenas pessoas próximas presentes. A atriz foi homenageada pelos entes queridos que compareceram. Um deles, inclusive, levantou um cartaz escrito "Vá com Deus, Mina".

A frase em questão se refere a uma das personagens mais marcantes da carreira da artista, a Mina, de Roque Santeiro. Sendo uma das empregadas domésticas interpretadas por ela, a personagem ficou eternizada pela personalidade caricata.

Relembre quem foi Ilva Niño:

A atriz Ilva Niño teve uma longa carreira na TV. Ela atuou em mais de 30 novelas e séries. A estrela nasceu em Pernambuco e começou a atuar ainda na adolescência em aulas de teatro, incluindo um curso com Ariano Suassuna.

Ela se mudou para o Rio de Janeiro na década de 1960 e brilhou em peças de teatro, como O Berço do Herói e O Pagador de Promessas. A atriz entrou para a Globo no final da década de 1960 e atuou em projetos como A Patota, Gabriela, Pecado Capital, Feijão Maravilha, Roque Santeiro, Partido Alto, Bebê a Bordo, Sexo dos Anjos, História de Amor, Terra Nostra, Porto dos Milagres, Alma Gêmea, Sete Pecados, Cama de Gato, Cordel Encantado, Saramandaia e Malhação.

Hoje em dia, ela pode ser vista nas reprises de Cheias de Charme e Alma Gêmea na TV Globo. Há pouco tempo, Ilva Niño falou sobre o destaque da personagem Mina, de Roque Santeiro, em sua carreira. "Uma pontinha de nada em Roque Santeiro, e a Mina não morreu nunca, até hoje todo mundo grita pela Mina na rua. Foi um grande sucesso, merecidamente um grande sucesso. Dias fez uma parte, depois Aguinaldo Silva pegou a outra parte e continuou o grande sucesso", disse ela ao projeto Memória Globo.