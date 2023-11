Veja a última imagem da atriz Elizangela nas redes sociais antes de sua morte

Elizangela apareceu em vídeo de ator ao ir ao teatro apenas uma semana antes de sua morte

A última aparição da atriz Elizangela em público aconteceu apenas uma semana antes de sua morte. Ela faleceu na sexta-feira, 3, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Com a triste notícia, uma imagem dela feita uma semana antes começou a circular na internet.

A imagem foi feita pelo ator Diogo Bonfim, que recebeu o carinho de Elizangela nos bastidores de sua peça de teatro, chamada A Diretora É Uma Comédia. A atriz esteve na plateia do espetáculo na semana passada e ainda conversou com o ator para vídeos nas redes sociais.

Nas imagens, ela apareceu feliz e sorridente ao lado do amigo. Ao ver que esta foi uma das últimas imagens da atriz com vida, o ator prestou uma homenagem. “Sem acreditar. Ela estava comigo semana passada, assistindo meu espetáculo, conversando… E agora recebo essa triste notícia! Tantos conselhos bons que ela me deu… Coração partido aqui! Vá com Deus, Elizangela. E obrigado por tanto carinho com a minha arte! Descanse em paz”, comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DIOGO BONFIM (@bonfimoficial)

Por que a atriz Elizangela não usava o sobrenome?

A atriz Elizangela faleceu na sexta-feira, 3, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória e deixou os fãs saudosos do seu talento. Então, os admiradores dela lembraram de uma curiosidade sobre a trajetória artística dela: A atriz decidiu não usar o sobrenome em seu nome artístico. Saiba o motivo abaixo:

Em uma participação no programa Video Show, da Globo, Elizangela contou que decidiu não usar um sobrenome em seu nome artístico desde os seus primeiros trabalhos após uma orientação de um profissional da área.

“Quando eu comecei, eu usava o meu sobrenome, que é Vergueiro. Só que aí o Moacyr Deriquém, que era do departamento de elenco, chegou pra minha mãe e falou: ‘Olha, o nome dela já é diferente e é um nome longo. Tira o Vergueiro e deixa só Elizangela. E aí ficou”, relembrou na época.

Vale lembrar que ela começou a atuar aos 7 anos de idade e foi para a Globo em 1966, quando tinha 11 anos. A sua primeira novela foi Locomotivas, de 1977. Em sua trajetória, ela atuou em várias novelas de sucesso, como TiTiTi, A Força do Querer e A Dona do Pedaço.