Veja transformação de Sérgio Hondjakoff após meses internado em reabilitação

Ator Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção, de Malhação, recebe alta de clínica de reabilitação

Nesta segunda-feira, 8, o ator Sérgio Hondjakoff (38) passou por uma transformação e tanto! O eterno Cabeção, da novela teen da TV Globo, Malhação, ficou 10 meses internado em uma clínica de reabilitação, na cidade de Itú, no interior do estado de São Paulo, para tratar da dependência química.

A convite de Marcelo de Nobrega, o ator, que viveu uma transformação gigantesca após o tempo se cuidando, agora irá integrar o elenco de um dos quadros da consagrada A Praça é Nossa, como um galã. “Estou muito feliz, me sentindo vivo! Estou sendo reinserido na sociedade da melhor forma, entrando com o pé direito… estou com a autoestima elevada!”, disse o ator, enquanto participava do Fofocalizando.

Sérgio Hondjakoff reencontra mãe após quase um ano na clínica de reabilitação

O ator Sérgio Hondjakoff se reencontrou com a mãe em uma entrevista com a repórter Gaby Cabrini, do SBT. O ator conhecido por seu personagem 'Cabeção' em Malhação teve uma conversa sincera com dona Carmen.

Ela cobriu seus olhos por trás e perguntou: "Adivinha quem é". "Ah. Oi, mãe. Tudo bem?", respondeu ao reconhecê-la. "Reconheceu? Aqui é uma nova mãe, espero que você seja um novo filho agora também", disse, dando vários beijos no filho. A repórter, então, perguntou o que ele gostaria de falar para a mãe.

"Eu sei que minha mãe me ama muito, é por isso que ela me protege tanto. Eu espero ser uma pessoa que tome as rédias da minha vida, que eu faça as coisas certas, possa ser um exemplo pro meu filho, possa ser um bom pai pra ele, que eu consiga desempenhar o papel de pai assim como vocês foram pais", dedicou ele.