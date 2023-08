Ex-BBB Jaque Khury transforma corpo após aderir à vida fitness: 'Evolução'. Veja antes e depois!

Ex-BBB viu a mudança que queria após mudar rotina de treinos e alimentação

Além de reconhecimento do público, prestígio e dinheiro, a fama pode promover verdadeiras transformações físicas dos ex-BBBs. Jaque Khurymudou drasticamente o corpo desde a sua participação no "Big Brother Brasil 8".

Adepta de uma alimentação saudável e ativa na rotina de exercícios para cuidar do corpo, Jaque mostrou a evolução de seis meses de treino. Personal da modelo, Beto Trugillo foi responsável por compartilhar o clique na web.

"Já havíamos evoluído muito em 3 meses, mas posso afirmar que conseguimos elevar o nível ainda mais. No começo ela estava com 64kg e hoje estamos na marca dos 67kg. Apenas 3kg a mais e muito mais condicionamento, mas lembre-se que balança não serve de parâmetro para análise de condicionamento", disse na legenda da publicação.

Ex-BBB Jaque Khury mostrou o corpo definido em clique no espelho (Foto: Reprodução Instagram)

"Essa evolução é fruto de trabalho árduo, dedicação e disciplina. A Jaque tem se dedicado ao máximo nos treinos e na alimentação, seguindo todas as orientações, mas, ainda, dando umas escapadas na dieta de vez em quando, porém com equilíbrio para não trazer impactos negativos no shape", relatou o treinador.

Os seguidores se manifestaram nos comentários. "Jesus! Já era bom, agora está perfeito", opinou uma. "Ficou top, ein", destacou outra. "Uau. Maravilhosa", acrescentou uma terceira. "Ficou ainda mais linda", disparou um. "Que resultado", surpreendeu-se uma.

Ex-BBB Jaque Khury: antes e depois de 6 meses de treino (Foto: Reprodução Instagram)

Na imagem, Jaque exibe o físico musculoso – com direito a abdômen trincado, pernas torneadas e braços tonificados. Atualmente, Jaque trabalha como influenciadora digital e modelo. Ela costuma compartilhar a rotina fitness, trabalhos e viagens para seus 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Pensamento sobre corpos diferentes

Recentemente, Jaque Khury fez uma reflexão sobre padrões estéticos. "Sempre falo que não podemos ter um padrão definido e, sim, estar da forma que nos faz feliz. Quando estamos bem por dentro, reflete por fora. É bem por dentro, não pode ser atribuído a fatores externos e pessoas. A vida está na sua mão e você é responsável por tudo", escreveu em seu perfil.