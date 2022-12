Usar calcinha colorida e comer uva: Confira superstições de famosos para o Ano Novo

Famosos revelam superstições para atrair um bom começo de ano, com saúde, dinheiro e amor

Com a chegada do Ano Novo é natural ter alguns costumes e até mesmo superstições para desejar um bom ano. Comer lentilha, vestir branco, usar lingerie colorida e pular sete ondas no mar são alguns dos rituais que acabaram se tornando tradicionais para diversos brasileiros, inclusive para celebridades. Confira a seguir as superstições de alguns famosos .

A apresentadora Ana Maria Braga costuma se posicionar em algum lugar alto, onde possa comer lentilha sem estar com os pés no chão. Segundo a apresentadora contou em seu site, o costume atrai sorte e dinheiro, e manter-se distante do chão traz mais conquistas para o ano que está por vir.

Ainda de acordo com o site da apresentadora, a atriz Bruna Marquezine costuma ir à praia e pular sete ondinhas no mar, comer lentinha, 12 uvas e comer os caroços. A modelo Alessandra Ambrósio faz os mesmos rituais que Marquezine, porém, ela também costuma jogar flores no mar.

A atriz Marina Ruy Barbosa já afirmou em entrevistas que o seu ritual favorito para atrair um bom ano novo é passar a virada ao lado de pessoas que ama. Além disso, ela também costuma usar uma calcinha branca para atrair paz.

A apresentadora Fernanda Souza diz que costuma rezar e, se estiver na praia, pula sete ondinhas pontualmente à meia-noite. Outra tradição que a artista tem é guardar uma nota de dólar em sua carteira.

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank também tem rituais. O ator costuma passar a virada usando um look todo branco, já a atriz e apresentadora do podcast Quem Pode Pod diz que precisa estar na praia para o início do ano, além disso, ela também costuma jogar presentes no mar para Iemanjá.

Outro casal que também tem tradições é Luciano Huck e Angélica. A família, quando está na praia, costuma pular sete ondas e a cada pulo fazer um pedido. A apresentadora já afirmou, em entrevista à revista Quem, ela disse que também costuma comer lentinha e 12 uvas.