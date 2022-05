Ultrafarma inova em sua comunicação

Sidney Oliveira firma parceria com produtora especializada em desenhos e ilustrações

O empresário Sidney Oliveira, que comanda as mais de 400 lojas da Ultrafarma em todo Brasil, está firmando uma parceria com a produtora de desenhos animados e ilustrações, Shall We, dos irmãos Cristiano e Carlos Chaui.

Mais novidades são esperadas em sua já diversificada comunicação com o público, que mantém sempre atualizada e em busca de inovações, frequentemente pensando no melhor para seus milhares de clientes no País.