Trigêmeas? Patrícia Poeta choca com foto rara com as irmãs: ''Muito parecidas''

Apresentadora Patrícia Poeta choca ao compartilhar foto com as duas irmãs; semelhança deixou fãs perplexos

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao mostrar um clique inédito com as irmãs. Nesta quinta-feira, 07, a jornalista aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou uma foto com Paula Poeta e Paloma Poeta.

Apesar da diferença da idade, as três foram até chamadas de trigêmeas por serem muito parecidas. A semelhança do trio deu o que falar nos comentários da publicação da comunicadora global, que comanda o Encontro.

"tbt em homenagem ao Dia do Irmão. E aí? Somos parecidas?", publicou Patrícia Poeta. Os internautas logo responderam. "Muito parecidas", disseram. "Trigêmeas", brincaram outros. "Muito lindas", admiraram a beleza do trio.

Ainda recentemente, a apresentadora compartilhou um momento com a mãe, Maria de Fátima Poeta, e com a irmã mais nova, Paloma Poeta, que também é jornalista, mas da Record TV, em uma feita comendo pastel.

Veja a foto das irmãs de Patrícia Poeta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta pede respeito

Patrícia Poeta esclareceu na quarta-feira (30) o que aconteceu nos bastidores do Encontro. É que ela foi acusada de se atrasar para o programa, algo que não aconteceu. Vítima de um problema técnico, ela fez questão de se explicar publicamente.

“Falaram que eu cheguei atrasada, que estava no trânsito. Isso não é verdade! Sou uma das primeiras pessoas a chegar no estúdio. Tanto que até gravo chamadas antes de entrar no programa. Quer dizer, é uma fake news. Eu acho uma falta de respeito com quem trabalha, com quem acorda cedo e com quem faz o seu trabalho”, disse.

Poeta então explicou que a ideia era começar o programa do lado de fora do estúdio, só que nem tudo saiu como o previsto. "Ontem a gente ia começar o programa do lado de fora pra falar do tempo, esse friozão que tá em São Paulo. Ma semana passada isso aconteceu por causa do calor… o fato é que coisas acontecem em programas ao vivo. Ontem a gente teve um problema no áudio bem na hora de entrar e eu estava do lado de fora do estúdio. O diretor cortou e pediu pra Thelminha pra ela chamar o intervalo comercial pra dar tempo de voltar", declarou ela.

Ao final, ela disse que ficou chateada com a notícia. "Eu não deixei de acordar pra trabalhar, não deixei de ir ao trabalho, Muti pelo contrário. Eu estava lá como estou todo dia, de segunda a sexta. Eu só fico chateado porque eu acho que programa de entretenimento é uma coisa, programa de fake news é outa. É falta de respeito com as pessoas", declarou ela.

"Vamos respeitar os colegas. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade de não ficar estimulando e levando as fake news adiante. Desculpe o desabafo, mas chega uma hora que não dá mais", encerrou ela.