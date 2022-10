Travis Scott nega acusação de trair Kylie Jenner, mas suposta amante desmente rapper

Suposta amante de Travis Scott grava vídeos desmentindo rapper e diz que ele trai Kylie toda noite

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 19h28

Durante a semana, o rapper norte-americano Travis Scott (31) foi acusado de trair a empresária e mãe de dois filhos do cantor, Kylie Jenner (25). Algumas imagens que circulam pela internet dão a entender que ele teria se encontrado com uma antiga ex.

Porém, na madrugada deste domingo, 23, o artista decidiu reagir aos rumores, negando a história toda. “Tem muitas m*rdas esquisitas rolando. Uma pessoa que não foi convidada estava vazando fotos do que deveria ser um set fechado, enquanto eu dirigia um vídeo”, começou, falando em um story de seu perfil oficial no Instagram.

“Eu vou dizer isso pela última vez. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca estive com essa pessoa. Então, por favor, parem de continuar esses cyber games e de contar essas histórias fictícias”, completou o rapper de Houston.

Travis Scott shutting down the cheating rumors pic.twitter.com/tnpefh2wao — TRAVIS SCOTT FANPAGE 🌵 (@dailytrvisxx) October 23, 2022

Porém, pouco depois, Rojean Kar, a suposta affair de Travis, se pronunciou sobre o assunto, acusando ele de mentir. Os dois foram associados pela primeira vez em 2019, quando Scott terminou com Kylie Jenner. Desde então, rumores de que ele e a moça, mais conhecida como Yungsweetro, teriam vivido um romance, começaram a surgir.

Dias atrás, a modelo publicou em suas redes sociais um vídeo nos bastidores de um set de filmagens, onde Travis aparece no fundo. “Eu estou dirigindo, óbvio”, escreveu ela na legenda. Na época, uma página de fofocas dos Estados Unidos chegou a divulgar as postagens da moça, que chegou a comentar: “Eu nem percebi que ele estava lá. Vocês precisam parar de perpetuar essa m*rda”, mas excluiu.

Vídeos levantam rumores de traição de Travis Scott pic.twitter.com/PcFsKRGXJ7 — Só Mídias (@MidiasSo) October 23, 2022

Entretanto, o post de Travis negando que estaria traindo Kylie deixou Rojean irritada. Depois que ele publicou sua mensagem, Yungsweetro gravou vídeos nos quais ela acusa o rapper de mentir, além de falar que ele trai a mãe de seus dois filhos frequentemente.

“Ok, então, o que nós não vamos fazer é que você não vai mentir sobre mim porque… eu estou bem. Eu postei qualquer story que vocês queriam que eu postasse. Eu fingi que não te conhecia, aceitei qualquer p*rra de narrativa que vocês queriam que eu aceitasse, não importa quantas m*rdas eu receberia por isso”, começou.

“Mas você dizer que não me conhece e que nunca esteve comigo, quando você definitivamente esteve comigo, quando todos já te viram comigo, quando eu tenho fotos e vídeos seus comigo… Fala sério! Fala sério, senhor”, disse.

Ela também disse que teria visto Travis no começo do ano, no dia dos namorados, que nos Estados Unidos, se comemora dia 14 de fevereiro. “Mesmo nesse dia dos namorados, eu te vi, eu saí pela porta, e você tinha todas as garotas que eu conheço me enchendo, tipo: ‘Trav está perguntando de você, volta para ele’. Vamos fingir que isso não aconteceu também? Você trai aquela v*dia toda noite. A p*rra da cidade toda vê isso”, completou.

Pouco tempo depois, Travis publicou uma foto, que seria sua comemoração de dia dos namorados, e escreveu: “Se você não estava comigo nessa mesa do dia dos namorados, então você não estava comigo”.

Kylie Jenner e Travis Scott levam a filha para noite em família em Londres

Kylie Jenner levou o namorado, o rapper Travis Scott, e a filha mais velha, Stormi Webster, de 4 anos, para um date night. Os três foram visitar o Nobu, um dos restaurantes mais badalados e famosos da região.