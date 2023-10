Filha de Mariana Uhlmann e prima cortaram franjas escondidas dos pais e deram o que falar na web; confira outras travessuras de filhos dos famosos

A filha de Mariana Uhlmann com Felipe Simas, Maria (6), e sua prima, Madalena, filha mais velha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, surpreenderam os pais ao cortarem franjas escondidas e deram o que falar na web com os novos visuais. As pequenas, porém, não foram as únicas que capricharam em travessuras. Confira filhos dos famosos que já aprontaram escondidos dos pais.

Zyan (1), filho caçula de Giovanna Ewbank (37) e Bruno Gagliasso (41), chamou a atenção dos pais depois de rasgar um buraco em uma cadeira de tela da sala da família. O pequeno, que fez a bagunça quando os pais não estavam olhando, foi questionado pelo pai em um registro compartilhado nas redes sociais dos famosos: "Eu quero saber quem é que foi que fez isso aqui".

Apontando para si mesmo, Zyan confessou ser o autor da arte e, após algumas confirmações, quando foi questionado pela mãe, o pequeno deixou o cômodo correndo. "Pelo menos o neném fala a verdade… sai correndo, mas não mente", escreveram os papais na publicação.

Camilla Camargo (37) foi outra famosa que passou por uma travessura do herdeiro dentro de casa. Em 2020, ela fez questão de mostrar nas redes sociais que o pequeno Joaquim pegou um pacote de farinha de trigo e jogou o ingrediente no chão, além de espalhar nas pernas e braços. "O que o senhor está fazendo aí? [risos]. Eu sabia que estava muito silencioso. Joaquim, meu Deus, eu não posso jantar. Eu estava comendo", declarou ela após pegar o filho no flagra.

Malvino Salvador (47) também não escapou das travessuras das filhas mais novas, Ayra e Kyara, e foi surpreendido pela bagunça das pequenas com tinta guache. Ayra aproveitou um momento rápido sem a supervisão do pai para pintar a irmã dos pés a cabeça com uma tinta verde."Pegue a tinta guache para brincar com as crianças, saia para ir ao banheiro um instantinho e volte para ver a surpresa! #tbt de um dia muito engraçado!", comentou ele ao relembrar o clique nas redes sociais.

