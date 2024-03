Totia Meireles lamenta etarismo na profissão: 'Parece que não serve para nada'

Em entrevista à TV CARAS, Totia Meireles refletiu sobre como o etarismo afeta as mulheres, especialmente no ofício da atuação

Totia Meireles (65) não esconde a alegria em ver o caminho que trilhou até os dias de hoje. Apesar disso, a atriz lamenta como o etarismo interfere em sua carreira e no trabalho de outras mulheres, que recebem cada vez menos papéis com o passar dos anos.

"A mulher, quando chega uma certa idade, parece que a gente não serve para nada. Estou sentindo muito isso agora, os papéis diminuíram muito", começa a Totia Meireles , em entrevista à CARAS Brasil. "Parece que nós não contamos histórias, não vivemos histórias."

"É muito mais difícil. Então, além de ser mulher, você ainda tem o etarismo batendo na sua porta. Temos que falar sobre, todo mundo tem que ter esse olhar para a mulher mais velha. Nós somos super experientes e passamos por muito até chegar aqui."

Leia também: Totia Meireles recorda momentos difíceis no trabalho: 'Não sabia que era assédio'

Totia explica que, com o passar dos anos, ela mesma mudou sua percepção sobre a terceira idade. "Eu me sinto plena, com toda a energia, podendo fazer tudo. Só que a gente não espereva a mulher chegar aos 65 anos, 70, do jeito que estamos chegando."

"Eu achava que eu ia ser uma velha, e eu não me sinto com a idade que eu achava que era uma mulher de 65. Com uns 18 anos, eu falava: 'Nossa, na passagem dos anos 2000 eu vou ter 40 anos, vou estar velha, nem vou aproveitar o reveillon'", completa.

Hoje, olhando para trás, a atriz ainda diz que passou por muitas situações desconfortáveis, mas que se blindava através de sua maneira de ver o mundo. "Eu levava tudo muito no humor, essa coisa leve de levar a vida. Me protegi muito de tudo enxergando dessa forma. Eu não levava nada a sério, não ficava chateada e aí tudo foi diluído. Eu cheguei até aqui galgando degrau por degrau."

CONFIRA A ENTREVISTA DE TOTIA MEIRELES À TV CARAS NA ÍNTEGRA: