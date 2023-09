Totia Meireles desabafa sobre pressão para ter filhos: "Sou independente"

Em entrevista à revista CARAS, Totia Meireles revelou detalhes de seu casamento de mais de 30 anos com o médico Jaime Rabacov

Com quase 40 anos de carreira e reconhecida por inúmeros trabalhos na televisão, a atriz Totia Meireles (64) também foi uma mulher que sofreu pressão para exercer a maternidade durante a juventude. Em entrevista à revista CARAS, ela abriu o coração e falou como lida com o assunto.

Casada há 30 anos com o médico Jaime Rabacov (67), Totia faz questão de mostrar toda a sua autenticidade e garante que os julgamentos não lhe atingem. Para ela, sua escolha representa toda sua independência.

"Quando cheguei à conclusão que não queria filhos, me perguntavam se eu não iria me arrepender, você é pressionada por todos os lados. Quando você está feliz com você mesma, é o que vale. Acho lindo quem tem, mas dou graças a Deus de não ter tido filhos, porque sou independente, dona da minha vida. Educar é algo muito difícil", declarou.

Mesmo não sendo mãe, a atriz tem assumido com muito orgulho o papel de avó, o qual ela tem comemorado: “Tenho netos, porque Jaime veio com uma filha, a Olivia. Eu fui direto para a fase boa!”.

Ainda sobre o casamento com Jaime, a famosa também não segue um padrão comum e há algum tempo os dois não dividem a mesma casa. Totia mora no Rio de Janeiro e o médico, em Miguel Pereira.

“Na pandemia a gente morou junto e adorei. Foi como me casar de novo! Agora, a gente se separou! Eu voltei para o Rio por conta do trabalho. Mas nos vemos aos finais de semana. Não tem um modelo que eu goste mais, depende do que o momento oferece”, disse.

Nos últimos meses, ela tem mudado um pouco a rotina com os ensaios para o musical O Jovem Frankenstein, que acabou de estrear no Rio. Para isso, ela tem se dedicado a desenvolver suas habilidades no sapateado.

“A gente serve ao personagem. O que o personagem pede, temos que estar disponíveis. Isso é rico, pois você acaba descobrindo novas aptidões”, conta ela, que em cena alia suas grandes paixões: a atuação, a dança e o canto. “Já fiz muitos musicais, mas esse é diferente. É uma espécie de sátira aos filmes de terror”.