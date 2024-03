Totia Meireles recorda momentos difíceis no trabalho: 'Não sabia que era assédio'

Em entrevista à TV CARAS, Totia Meireles afirma que aprende muito com a nova geração de mulheres e celebra o mês destinado à luta feminina

Grande nome da teledramaturgia brasileira, Totia Meireles (65) foi uma das famosas que conversou com a CARAS Brasil sobre o mês da mulher. Para ela, o momento traz mais força para a luta feminina e também a recorda sobre momentos difíceis que passaram despercebidos em seu trabalho, mas que, agora, aprendeu que não devem ser naturalizados.

"Na minha época de começar não era tão conversado como hoje em dia, eu aprendo muito com as novas [atrizes]", começa Totia Meireles . "Nós passamos por muitas coisas que a gente não sabia que era assédio."

A artista diz que aprende muito com a luta das mulheres mais jovens, e afirma que hoje vê algumas atitudes como reflexos de sua criação. "Dentro do trabalho, tinham coisas que eu achava que eram uma paquerada, mas não, porque nunca tinha sido falado sobre isso. Era sempre aquela coisa: 'Não use roupa justa porque você está atiçando'. Oi? Fui criada nisso."

Para além dessa questão, Totia Meireles conta que foi de sua mãe que herdou a independência e força. "Ela trabalhava dentro de casa, vendia coisas, se virava nos 30 e ainda tinha que criar oito crianças. Meu pai recebia o salário dele, dava na mão dele e ela que resolvia como gastar o dinheiro. Ela sempre foi muito independente. Eu sempre fui independente porque fui criada por essa mulher."

A atriz ainda ressalta que é importante pensar em tudo o que as mulheres já conquistaram e o que ainda irão conquistar, e que esse movimento se intensifica em março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

"Todo mundo começa a pensar mais no que a mulher é capaz e no que nós conseguimos e ainda temos que conseguir. Vamos falar sempre e falar muito dos nossos direitos, deveres e conquistas", completa Totia Meireles.

CONFIRA A ENTREVISTA DE TOTIA MEIRELES À TV CARAS NA ÍNTEGRA: