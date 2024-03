Totia Meireles fala pela primeira vez sobre diagnóstico de câncer de mama: ‘Fase muito difícil’

No final do ano passado, a atriz Totia Meireles descobriu que estava com câncer de mama. Em entrevista a CARAS Brasil, ela dá detalhes sobre como enfrentou a doença

Totia Meireles (65) passou por uma fase muito delicada em sua vida, no final do ano passado. Em entrevista a CARAS Brasil, a consagrada atriz revelou que descobriu um câncer de mama em setembro. No mês seguinte, retirou o nódulo e passou por uma mastectomia. Neste procedimento, ela retirou as duas mamas. Curada, a artista desabafa: "Fase muito difícil".

Segura e de forma leve, Totia contou como foi a experiência de enfrentar uma das doenças mais devastadoras que um mulher pode enfrentar na vida. “Passei por um momento muito difícil agora. Na verdade, nunca falei sobre isso, é a primeira vez. Tive um câncer de mama há pouco tempo. Graças a Deus, peguei muito no início. Descobri em exames de rotina. Ele (nódulo) estava muito pequenininho, sete milímetros. Isso foi em setembro do ano passado. Final de outubro, operei. Quer dizer, estou com cinco meses de operada”, diz.

A atriz precisou retirar as duas mamas. E não foram prescritos para ela, os tratamentos de radioterapia e quimioterapia. “Tirei as duas mamas e coloquei próteses. O nódulo foi só em uma, mas o meu médico achou por bem tirar as duas. Saí da cirurgia já com as próteses bonitinhas... Você refaz o seu seio, fica com outro seio, retira toda a glândula mamária. Tirei tudo e saí de lá com peitinho de menina-moça, toda bonitinha (risos). Como foi no início e tirei toda a mama, não precisei fazer radio e nem quimioterapia. Então, agora, estou curada. Estou fazendo um tratamento que normalmente a gente faz. Durante cinco anos, vou tomar um remédio, mas estou curada. É a primeira vez que estou falando porque estou me sentindo preparada para falar, porque é uma fase muito difícil que a gente passa”, ressalta.

Para quem está passando pela mesma situação que a artista passou, Totia aconselha: “Foi muito no início e o tipo de câncer (que ela teve). Existem quatro tipos de câncer de mama; dois menos agressivos e outros dois mais agressivos. Mas qualquer um que você tenha ou venha a ter e pega no início, tem cura. E hoje estou curada. Fiz outro exame também, que manda para os Estados Unidos, para ver, mais ou menos e entre aspas, o DNA, para ver se, realmente, o meu tipo de câncer não precisava fazer a quimio e deu menos de um por cento de vantagem de fazer quimioterapia. Realmente não precisei fazer, então estou curada. Fica um alerta para todas porque o que eu passei, peguei no início, tem cura. Graças a Deus estou curada, então fica o alerta”.