"Dou graças a Deus de não ter tido filhos", dispara Totia Meireles aos 64 anos

Anos 64 anos, Totia Meireles justifica para a CARAS a decisão de ter escolhido não ser mãe

Aos 64 anos, a atriz Totia Meireles escolheu não ter filhos. Com mais de quatro décadas de carreira dedicada às artes, a estrela contou para a CARAS desta semana que esta decisão foi tomada muito cedo e que conseguiu não ceder à pressão.

“Quando cheguei à conclusão que não queria filhos, me perguntavam se eu não iria me arrepender, você é pressionada por todos os lados. Quando você está feliz com você mesma, é o que vale. Acho lindo quem tem, mas dou graças a Deus de não ter tido filhos, porque sou independente, dona da minha vida. Educar é algo muito difícil”, disse ela.

Ela é casada há 30 anos com o médico Jaime Rabacov, que já tinha filhos, o que deu para a atriz a chance de construir outros laços. "Tenho netos, porque Jaime veio com uma filha, a Olivia. Eu fui direto para a fase boa!”, comemora ela.

Na conversa, a atriz conta que tem se dedicado a desenvolver suas habilidades no sapateado, além de aprender a tocar violino. Tudo para brilhar nos palcos com o musical O Jovem Frankenstein, que acaba de estrear no Rio. “A gente serve ao personagem. O que o personagem pede, temos que estar disponíveis. Isso é rico, pois você acaba descobrindo novas aptidões”, comemora ela.

Na televisão, a artista está longe das novelas desde Verão 90, exibida em 2019. Desde então, a atriz tem se dedicado ao cinema e tem três filmes no forno para ser lançados nos próximos meses. "Minha saudade é só de trabalhar e isso tenho feito bastante. Fiz uma participação na série Detetives do Prédio Azul, do Gloob, e tenho três filmes para serem lançados: Uma Carta para Papai Noel, As Visões de Ulisses e Todo Mundo Tem Problemas Com o Amor. Às vezes, dá vontade de fazer uma novela, porque é outro clima".