Tom Veiga, o Louro José do Mais Você, morreu após um AVC; relembre

Tom Veiga foi o Louro José desde 1996, quando o personagem foi criado no Mais Você; o ator foi encontrado morto em sua casa em 2020 após um AVC

Tom Veiga, que interpretava o Louro José do Mais Você, morreu após sofrer um AVC em novembro de 2020. Em uma reportagem especial do Globo Rural, Ana Maria Bragafalou sobre a morte do amigo e parceiro de mais de 20 anos de trabalho.

"Literalmente perdi um filho. Foi bem difícil. Não superei ainda. Todo dia eu rezo por ele e sinto falta dele", afirmou a apresentadora, em trecho da entrevista que aconteceu na capela que foi construída em sua fazenda em Bofete, São Paulo. O local é dedicado à Nossa Senhora de Fatíma, que a acompanhou durante um tratamento contra um câncer há 24 anos. "Eu estava enfrentando um momento, além de muito dolorido, onde, de repente, você pode não sair dessa jornada com vida."

O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo, 1º. Tom tinha 47 anos e deixou quatro filhos. Tom Veiga morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma. Ele trabalhou no Mais Você desde a estreia do programa, em 1999. Responsável pela voz e pela manipulação do Louro José desde que o personagem foi criado, em 1996, ficou conhecido pelas tiradas de humor.

LOURO JOSÉ FOI SUBSTITUÍDO PELO LOIRO MANÉ

O papagaio foi substuído em 2022 pelo Louro Mané, que se apresentou como filho do companheiro de mais de 20 anos de trabalho de Ana Maria Braga. Depois de semanas de especulação e até testes de DNA, a loira acolheu o bicho como parte de seu programa. O enredo do papagaio, com direito a teste de DNA, foi uma dramaturgia criada pela equipe do programa para gerar interesse do público sobre o novo boneco.

Entre novembro de 2020 e abril de 2022, Ana Maria ficou sem nenhum companheiro de cenário para lhe auxiliar e colaborar com comentários espirituosos sobre os assuntos do dia. Em setembro de 2021, ela começou a pensar na possibilidade de ter um novo parceiro. Então, foram meses de preparação para a escolha do novo personagem.