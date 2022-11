Tom Brady não queria e tinha medo de se divorciar de Gisele Bündchen, diz revista

Tom Brady teria resistido à ideia de se divorciar da supermodelo Gisele Bündchen

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 07h05

Gisele Bündchen (42) e Tom Brady (45) anunciaram o divórcio na última sexta-feira, 28, mas a decisão não teria partido do jogador de futebol americano, que supostamente não queria que os filhos Benjamin (12) e Vivian (09), tivessem pais separados. A informação foi revelada na revista americana de celebridades, People.

À People, fontes anônimas revelaram que o astro queria que "as coisas dessem certo" entre ele e Gisele. "Isso [o divórcio] não foi ideia do Tom. Isso nunca foi ideia dele", disse uma pessoa próxima do atleta.

Por mais que supostamente não quisesse que os filhos tivessem pais divorciados, Brady já tem um filho de uma relação anterior. O jogador é pai de John (15), fruto do casamento dele com Bridget Moynahan (51).

Situação do casal após a separação

Gisele e o ex-marido teriam concordado em ter a guarda conjunta dos filhos. O atleta vai seguir morando em Tampa, nos Estados Unidos, onde o time que ele joga é sediado. Gisele vai viver em Miami, que é apenas quatro horas de distância da residência de Tom.

Em suas redes sociais, a modelo brasileira explicou os motivos para o divórcio.