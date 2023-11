Toda natural, Carolina Dieckmann mostra cliques encantadores com seu gato: "Fofura"

Carolina Dieckmann aproveitou uma tarde com seu gatinho para compartilhar cliques encantadores nas redes sociais; confira!

Nesta terça-feira, 31, a atriz Carolina Dieckmann mostrou que está curtindo um dia de descanso em casa. Em fotos compartilhadas em suas redes sociais, a artista dividiu o seu lado "mãe de pet" com seus seguidores ao surgir com Kibe, seu gato da raça Maine Coon.

No feed do seu Instagram oficial, a famosa surgiu toda natural, e sem maquiagem, na cama com o seu bichinho. A loira sorriu para a câmera e agarrou o seu gatinho ruivo enquanto ele dormia. Na legenda da publicação, ela fez um lembrete aos seus seguidores. "Já agarrou seu pet hoje???", escreveu Carolina.

Seus seguidores se derreteram com os cliques e não perderam tempo em enaltecer essa dupla. "Fofura", disparou um. "Vontade de moderrrr", confessou outro. "Ele é lindo!!!", elogiou mais um. Outros exaltaram a beleza da atriz. "Gata, maravilhosa", escreveu fã. "Que loira linda de mais", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann surge deslumbrante com look ousado

Na última segunda-feira, 30, Carolina Dieckmann deixou seus seguidores de queixo caído ao iniciar a semana impactando com sua beleza e estilo. Em seu Instagram, a famosa compartilhou cliques toda produzida para realizar um trabalho, mas chamou atenção ao dar um toque ousado para seu look elegante.

De conjunto de alfaiataria, a loira apostou no blazer aberto e quase mostrou demais ao aparecer sem sutiã. Fazendo poses, a artista, que estava no ar como a advogada Lumiar em Vai Na Fé, esbanjou sua beleza natural com elegância. "Bora começar a semana beeeeeem chiquezinha?", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a musa e suas fotos incríveis. "Que isso?", admirou-se a apresentadora Angélica. "Gata", definiram outros. "Como faz para curtir 10 mil vezes?", brincaram os internautas. "Você é a mulher mais linda do mundo sim", apontou um de seus fãs.